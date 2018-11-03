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حوادث

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث عنف الدقي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:31 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، اليوم، إعادة محاكمة المتهم س. ر. فى القضية أحداث العنف التى وقعت بمنطقة الدقى، مطلع 2015.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

نسبت النيابة العامة للمتهم محمد الحسينى على منصور الحاصل على حكم بالسجن المشدد 15 سنة و19 آخرين تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، على نحو أدى لمصرع حمادة فتح الله، وإصابة كل من تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن.

كما نسبت النيابة لهم تهم حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، للإخلال بالأمن العام، والتعدى على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.
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