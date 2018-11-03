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حوادث

اليوم.. نظر الطعن على بطلان قرارات التحفظ على أموال ابنة علاء صادق

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:31 ص
علاء صادق
علاء صادق
محمد زهير
تنظر الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال إنجى علاء صادق.

اختصم الطعن الذى حمل رقم 17498 لسينة 63 قضائية، وذكر أن الحكم شابه العوار فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بقبول الدعوى المقامة من نجلة الناقد الرياضى علاء صادق الهارب الى دولة قطر، بإلغاء قرارات التحفظ على أموالها.
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