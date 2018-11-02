مصور استشهاد محمد الدرة: لحظة كانت صعبة وهزت العالم.. فيديو

علق المصور الصحفي طلال أبو رحمة، مصور استشهاد محمد الدرة، على لحظة الاستشهاد، قائلا:" لحظة كانت صعبة ورهيبة ، وهزت العالم بأكمله".



وأضاف أبو رحمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا: " كنت متواجدا مع التليفزيون الفرنسي آنذاك، وواجهنا انتقادات من بعض الجهات اليهودية والإسرائيلية حول صدق المشاهد المصورة، ودخلنا معهم في المحاكم لمدة 10 سنوات"، مضيفا:" السيناريوهات الإسرائيلية كانت تدعى بأن محمد لم يستشهد وأنه تم فبركة مشهد الاستشهاد بالاتفاق مع والده جمال الدرة".



وتابع:" تلك المشاهد هزت العالم وكشفت كذب إسرائيل، التي لم تتحمل تلك المشاهد أيضا، لأنها تظهر إطلاق نيران على أبرياء، وأبا وطفله كانا يستجديان قوات الاحتلال لوقف إطلاق النيران".

