مصور استشهاد محمد الدرة: لحظة كانت صعبة وهزت العالم.. فيديو

علق المصور الصحفي طلال أبو رحمة، مصور استشهاد محمد الدرة، على لحظة الاستشهاد، قائلا:" لحظة كانت صعبة ورهيبة ، وهزت العالم بأكمله".
وأضاف أبو رحمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا: " كنت متواجدا مع التليفزيون الفرنسي آنذاك، وواجهنا انتقادات من بعض الجهات اليهودية والإسرائيلية حول صدق المشاهد المصورة، ودخلنا معهم في المحاكم لمدة 10 سنوات"، مضيفا:" السيناريوهات الإسرائيلية كانت تدعى بأن محمد لم يستشهد وأنه تم فبركة مشهد الاستشهاد بالاتفاق مع والده جمال الدرة".
وتابع:" تلك المشاهد هزت العالم وكشفت كذب إسرائيل، التي لم تتحمل تلك المشاهد أيضا، لأنها تظهر إطلاق نيران على أبرياء، وأبا وطفله كانا يستجديان قوات الاحتلال لوقف إطلاق النيران".
وأضاف أبو رحمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا: " كنت متواجدا مع التليفزيون الفرنسي آنذاك، وواجهنا انتقادات من بعض الجهات اليهودية والإسرائيلية حول صدق المشاهد المصورة، ودخلنا معهم في المحاكم لمدة 10 سنوات"، مضيفا:" السيناريوهات الإسرائيلية كانت تدعى بأن محمد لم يستشهد وأنه تم فبركة مشهد الاستشهاد بالاتفاق مع والده جمال الدرة".
وتابع:" تلك المشاهد هزت العالم وكشفت كذب إسرائيل، التي لم تتحمل تلك المشاهد أيضا، لأنها تظهر إطلاق نيران على أبرياء، وأبا وطفله كانا يستجديان قوات الاحتلال لوقف إطلاق النيران".