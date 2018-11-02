الأمين المساعد للأطباء: الشركات تتحمل تكاليف استعلام الداتا فلو

قال رشوان شعبان، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، إنه يوجد لبس عند الأطباء بخصوص ارتفاع أسعار الداتا فلو، لأن الشركة المستعملة هي التي تتكفل بدفع المصروفات لاستخراج الداتا فلو، مضيفا أن الشركات تدفع بالفعل التكاليف دون أدنى تكاليف علي الطبيب.



وأكد رشوان في تصريحات لـ"صدي البلد" أن استعلام الشركة للداتا فلو يكلف 200 دولار وتدفعهم الشركة، مضيفا أن الأطباء يظنون أن الشركة ستكلفهم مصاريف أخري مقابل ذلك.



وأوضح رشوان أن استعلام الطبيب الرسمي المستخرج من النقابة يكلفه 20 جنيها ويستطيع أن يستفيد منه وتقديمه إلى الجهات المختصة، وعند استعلام الشركه تتكلف 200 دولار.



وأضاف عضو مجلس النقابة، أنه لا يوجد أي بند يفيد بأن الشركة تستطيع إضافة أي مصاريف علي الأطباء مقابل الداتا فلو.



وأشار إلى أنه عندما وجدت النقابة أن الموضع به لغط عند الأطباء تم إيقاف هذا القرار لحين عرضه مرة أخري علي مجلس النقابة.