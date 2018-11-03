المستشار التجاري لسفارة تشاد : مطلوب إنشاء مصنع مصري للسيراميك في تشاد

اكد الدكتور فضل جمعة آدم الأزهري وزير مفوض المستشار التجاري لسفارة تشاد بالقاهرة في تصريحات له ان المنتح المصري للسيراميك يحظى بقبول كبير في الأسواق الافريقية ويتميز بجودة عالية واسعار مناسبة.



وطالب "الأزهري" في تصريحات صحفية، بضرورة إنشاء مصنع مصري للسيراميك في دولة تشاد التي توفر مناخ جاذب وتقدم تسهيلات واجراءات كبيرة للمستثمر المصري في ضوء الاتفاقيات الكثيرة المبرمة مع مصر.



اضاف ان تشاد تمتاز بالقرب من مصر وتعد سوق كبير وجديد خاصة وان صناعة السيراميك في تشاد غير موجودة ويتم استيراد بعض المنتجات من فرنسا وايطاليا.



