البورصة العالمية: صعود الأوروبية والصينية واليابانية وتراجع الأمريكية

اختتمت مؤشرات الأسهم العالمية جلسة تداولات مساء أمس الجمعة ، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع ، بإستثناء الأمريكية .



في وول ستريت ، اختتمت الأسهم الأمريكية جلسة التداولات على انخفاض، بضغط من خسائر سهم “آبل” بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية.



وانخفض “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4% ، عند مستوى25271 نقطة، كما تراجع “ناسداك” بنسبة 1% ، عند مستوى7357 نقطة، فيما تراجع “S&P 500” الأوسع نطاقا بنسبة 0.6% ، عند مستوى 2723 نقطة ، وهبط سهم “آبل” (AAPL.O) بنسبة 6.6% إلى 207.4 دولار، وهي أكبر خسائر يومية بالنسبة المئوية منذ عام 2014.



وعلى الصعيد الأسبوعي، سجل “داو جونز” مكاسب بنسبة 2.3%، كما حقق “ناسداك” مكاسب بنسبة 2.6%، فيما سجل “S&P” مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%.



وأما فيما تعلق بالبيانات الاقتصادية، فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 250 ألف وظيفة في أكتوبر، واستقر معدل البطالة عند 3.7%، فيما صعد متوسط دخل الفرد في الساعة بنسبة 0.2% إلى 27.3 دولار، وتوقَّع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التوصل إلى اتفاق تجاري جيد مع الصين، ولكن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض “لاري كودلو” نفى إحراز أي تقدم في المفاوضات بين الطرفين.



وفي الأسواق الأوروبية ، اختتمت غالبية أسهم دول القارة العجوز جلسة التداولات على ارتفاع ، بدعم من انخفاض اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية لكنها تأثرت سلبيا بمخاوف تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزاد مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.28% ، عند مستوى 364 نقطة، مسجلًا مكاسب أسبوعية بنحو 3.3% ، وتراجع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.29 % ، عند مستوى 7094 نقطة، وصعد مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.44 % ، عند مستوى 11519 نقطة، وارتفع المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 0.32 % ، عند مستوى 5102 نقطة.



ومن جانب آخر انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو إلى 52.0 نقطة في أكتوبر.



وفي طوكيو ، فقد اختتمت الأسهم اليابانية جلسة التداولات على ارتفاع ، عقب تعافي قطاع الاتصالات، بجانب آمال المستثمرين في حل القضايا التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تغريدة للرئيس الأمريكي على “تويتر” ، وقفز مؤشر “نيكي 225” بنسبة 2.56% ، عند مستوى 22243 نقطة، وصعد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.64% ، عند مستوى 1658 نقطة ، وتعافت أسهم قطاع الاتصالات من الخسائر التي شهدتها أمس حيث صعد سهم “نيبون تليجراف آند تليفون” بنسبة 5%، وسهم “NTT DoCoMo” بنسبة 2%.



و غرد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أمس على موقع “تويتر” بأنه أجرى محادثات جيدة مع نظيره الصيني “تشي جي بينغ” وكان سير المحادثات سلسًا، وسوف يلتقي الطرفان خلال هذا الشهر في قمة مجموعة العشرين مع توقعات بالتوصل إلى اتفاق يقلل من التوترات التجارية.



وفي بكين ، اختتمت الأسهم الصينية جلسة التداولات على ارتفاع ، مع صعود اليوان، مدعومة بآمال المستثمرين في حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين إثر تقرير لوكالة “بلومبرج” أفاد بطلب الرئيس الأمريكي إعداد مسودة للاتفاق التجاري المحتمل بين البلدين ، حيث صعد مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 2.7% ، عند مستوى 2676 نقطة، وزاد مؤشر “شنتشن” المركب عند الإغلاق بنسبة 3.42% ، عند مستوى 1351 نقطة.



وبعد صدور التقرير، ارتفع سهم “تينسنت” بنسبة 9.29%، وقفز سهم “زد تي إيه” بنحو 12.2%، وحقق سهم “جيلي أوتوموبايل” مكاسب بنسبة 11.72%.