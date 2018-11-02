أستاذ فقه: هناك فتوى تبيح للزوجة ضرب زوجها

قالت سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الزوجة التي تعرضت للعنف البدني من قبل زوجها يجب أن تنظر بعين الاعتبار إلي الأمور التي دفعت زوجها للاعتداء عليها بمثل هذه الطريقة.



وأشارت سعاد خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج "الوتر" المذاع علي فضائية صدي البلد، إلى أن تدخل الأمهات في بيوت بناتهن وبحثهن في أسرار الأسرة دائما ما يتسبب في العديد من المشاكل الأسرية التي تنتهي غالبا بالعنف أو الانفصال.



وأوضحت أستاذ الفقة المقارن، أن هناك فتوى تسمح للزوجة بضرب الزوج دفاعا عن النفس، والتي تعتمدها لبنان وبعض دول شمال أفريقيا.