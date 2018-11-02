والد الدرة: إسرائيل ادعت أن استشهاد ابني مفبركا.. فيديو

قال جمال الدرة والد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة، إن بعض دول العالم ظالمة وداعمة ومساندة للكيان الصهيوني، مضيفا:" لو كان من قتل صهيوني بيد فلسطيني لانقلبت الأوضاع على الشعب الفلسطيني".



وأضاف الدرة، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا:" الأطفال الفلسطينيون يموتون يوميا دون ان يتحرك أحد لإنهاء ذلك الصراع".



وتابع: "إسرائيل ادعت أن مشهد استشهاد ابني مفبركا، وواجهت تلك الادعاءات في المحاكم بمفردي دون دعم"، مؤكدا على أن محمد الدرة ابن فلسطين والأمة العربية والإسلامية وقضية استشهاده قضية وطن وشعب.

