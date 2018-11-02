والد الدرة: إسرائيل ادعت أن استشهاد ابني مفبركا.. فيديو

قال جمال الدرة والد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة، إن بعض دول العالم ظالمة وداعمة ومساندة للكيان الصهيوني، مضيفا:" لو كان من قتل صهيوني بيد فلسطيني لانقلبت الأوضاع على الشعب الفلسطيني".
وأضاف الدرة، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا:" الأطفال الفلسطينيون يموتون يوميا دون ان يتحرك أحد لإنهاء ذلك الصراع".
وتابع: "إسرائيل ادعت أن مشهد استشهاد ابني مفبركا، وواجهت تلك الادعاءات في المحاكم بمفردي دون دعم"، مؤكدا على أن محمد الدرة ابن فلسطين والأمة العربية والإسلامية وقضية استشهاده قضية وطن وشعب.
وأضاف الدرة، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا:" الأطفال الفلسطينيون يموتون يوميا دون ان يتحرك أحد لإنهاء ذلك الصراع".
وتابع: "إسرائيل ادعت أن مشهد استشهاد ابني مفبركا، وواجهت تلك الادعاءات في المحاكم بمفردي دون دعم"، مؤكدا على أن محمد الدرة ابن فلسطين والأمة العربية والإسلامية وقضية استشهاده قضية وطن وشعب.