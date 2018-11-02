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والد الدرة: إسرائيل ادعت أن استشهاد ابني مفبركا.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:37 م
جمال الدرة
جمال الدرة
هاني حسين
قال جمال الدرة والد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة، إن بعض دول العالم ظالمة وداعمة ومساندة للكيان الصهيوني، مضيفا:" لو كان من قتل صهيوني بيد فلسطيني لانقلبت الأوضاع على الشعب الفلسطيني".

وأضاف الدرة، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا:" الأطفال الفلسطينيون يموتون يوميا دون ان يتحرك أحد لإنهاء ذلك الصراع".

وتابع: "إسرائيل ادعت أن مشهد استشهاد ابني مفبركا، وواجهت تلك الادعاءات في المحاكم بمفردي دون دعم"، مؤكدا على أن محمد الدرة ابن فلسطين والأمة العربية والإسلامية وقضية استشهاده قضية وطن وشعب.
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