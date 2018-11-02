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رياضة

وزير الرياضة يهنئ الأهلى بفوزه فى ذهاب نهائي دورى الابطال

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:24 م
صدى البلد
ريهام بكير
هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة النادى الاهلى بمناسبة فوزه على فريق الترجى التونسى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بنتيجة ٣-١ والذى اقيم على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

وأعرب صبحى عن سعادته بهذا الفوز مشيرا إلى أن المباراة النهائية تحتاج التركيز ومزيد من الجهد من اللاعبين من أجل تحقيق اللقب وأنه على ثقة فى قدرتهم على اضافة لقب جديد للنادى الاهلى وللرياضة المصرية.

وأشاد صبحى بحضور الجماهير التى ملأت الاستاد و ظهرت بصورة مشرفة وكانت أحد عوامل الفوز.
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