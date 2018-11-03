تعرف على حركة أسعار الذهب خلال أخر 3 أشهر

قال نادي نجيب، عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الذهب سجلت خلال شهر سبتمبر وأكتوبر وبداية نوفمبر أسعارا تتراوح ما بين 595 و610 و615 لعيار 21 الأكثر طلبا، لافتا إلى أن هذه هي الأسعار التي تم تداولها طوال الفترة الماضية.



وأوضح "نجيب" أن السوق يشهد حالة من الهدوء خلال هذه الشهور نظرا لبداية الدراسة مع سبتمبر والذي أدى إلى انصراف المواطنين إلى الدراسة ومستلزماتها، لافتا إلى أن حتى أكتوبر شهد أيضا حالة من الهدوء في المبيعات واعتبر رد فعل لبداية الدراسة والمصايف في الشهور السابقة مما انعكس على السوق.



وسجلت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الجمعة 2 نوفمبر، الجرام عيار 21 نحو 611.50 جنيه، والجرام عيار 18 نحو 525 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 700 جنيه، والجنيه الذهب نحو 4892 جنيهًا، فيما سجل السعر العالمى للذهب نحو 1225 دولارا للأوقية.