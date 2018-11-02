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رياضة

الاهلي عقب ثلاثية الترجي: 90 دقيقة ويعود المارد الأحمر للهيمنة الأفريقية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
حرص النادي الاهلي على الاحتفال بففوز الفريق امام الترجي التونسي بثلاثيه مقابل هدف في نهائي دوري ابطال افريقيا في المباراة التي اقيمت مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية.

وكتب الاهلي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "٩٠ دقيقة فقط ويعود المارد الأحمر للهيمنة على القارة السمراء من جديد .. ٩٠ دقيقة ونتوج بالنجمة التاسعة. لنفعلهاااااا".

يذكر ان الاهلي فاز بثلاثيه مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا ببرج العرب اليوم الجمعة.
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