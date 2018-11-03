ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الخشت: رفع حالة الاستعداد لاستقبال مصابي حادث المنيا بمستشفيات الجامعة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:06 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين بحادث المنيا الإرهابى بمستشفيات جامعة القاهرة. 

وأضاف الخشت عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "أن مستشفيات الجامعة سوف تعمل على توفير الدم اللازم لهم مع استعداد الطواقم الطبية للتحرك لنجدة المصابين، وأنه قد تم توجيه عميدة كلية الطب ومديري المستشفيات الى اتخاذ أعلى درجات المساندة والدعم.

يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أعلن عن إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع، أمس، بأتوبيس رحلات دير الأنبا صموئيل.
loading...

ترشيحاتنا

رئيس برزنتيشن: 1000جنيه دعم لكل مشجع أهلاوي يحضر نهائي رادس

في عيد ميلاده.. 5 زوجات فى حياة مدحت صالح أبرزهن نورا وسمية الألفى

والد الدرة: نثمن مجهودات الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. فيديو

الأهلي يقترب من اللقب الأفريقي بالفوز على الترجي بثلاثية.. فيديو

عقوبات مغلظة من الكاف على الترجي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقنية الفيديو VAR تنصف الأهلي أمام الترجي فى الظهور الأول لها فى أفريقيا..صور

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي ابطال افريقيا ..بث مباشر

تركيا تنقلب على إيران خوفا من عقوبات ترامب

خالد مرتجي: فاضل على الفرحة الكبيرة نص خطوة

بالأسماء.. نقل 18 من مصابي حادث دير المنيا إلي مستشفي بـ 6 أكتوبر

أمريكا تستثني دولة عربية من عقوباتها ضد إيران

وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الترجي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

موجز الأخبار.. انطلاق منتدي شباب العالم غدا.. ومحمد رمضان وتوفيق عكاشة في مول مصر
والد الشهيد الدرة: تلقيت تهديدات بالقتل للتنازل عن القضية
الصحة تكشف الحصيلة النهائية لشهداء ومصابى حادث المنيا الإرهابي .. فيديو
والد الدرة: نثمن مجهودات الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. فيديو
والد الدرة: إسرائيل ادعت أن استشهاد ابني مفبركا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟