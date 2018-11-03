الخشت: رفع حالة الاستعداد لاستقبال مصابي حادث المنيا بمستشفيات الجامعة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين بحادث المنيا الإرهابى بمستشفيات جامعة القاهرة.





وأضاف الخشت عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "أن مستشفيات الجامعة سوف تعمل على توفير الدم اللازم لهم مع استعداد الطواقم الطبية للتحرك لنجدة المصابين، وأنه قد تم توجيه عميدة كلية الطب ومديري المستشفيات الى اتخاذ أعلى درجات المساندة والدعم.



