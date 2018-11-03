صناع منتدى شباب العالم يتحدثون لـ صدى البلد: المؤتمر رسالة بتقبل الآخر وإحياء للحضارات.. وتوصيات خاصة لذوي الإعاقة وتمكين المرأة.. نطمح لإعادة ريادة مصر أفريقيًا وعالميًا

تنسيقية شباب الأحزاب لـ صدى البلد:

نسعى لتحسين أوضاع اللاجئين بمنتدى شباب العالم

ذوو الإعاقة والتوجه لأفريقيا أبرز الملفات فى منتدى شباب العالم

توصيات خاصة لتمكين المرأة بمنتدى شباب العالم

تقبل الآخر وإحياء الحضارات رسالة منتدى شرم الشيخ

تنطلق اليوم، السبت، أولى فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3- 6 نوفمبر، فى نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يحضره أكثر من 5000 شاب وفتاة، يمثلون 160 دولة.كما يشارك في المنتدى، واحدة من القوى السياسية الأبرز على الساحة، وهي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذين يدخلون المنتدى متبنين مجموعة من المحاور التى تهدف لتنمية مصر وإعادة ريادتها على السحة الأفريقية والعالمية.بداية، قال أحمد البشبيشي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية عملت على مدار أكثر من 3 أشهر على إعداد المحاور التى تشارك بها في منتدى شباب العالم، آملين فى أن تحقق تلك المحاور الأهداف المنشودة من المنتدى.وأضاف "البشبيشي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الهدف من المنتدى هو خروج حلقة النقاش بأفكار وأهداف موحدة، يمكن تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى خدمة المحاور التي تسعى التنسيقية لتحقيقها، سواء فيما يتعلق بعودة الريادة المصرية للقارة الأفريقية، أو على مستوى التعاون الأورومتوسطي.وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنهم يطالبون خلال المنتدى بتعديل ميثاق الأمم المتحدة، الخاص بشئون اللاجئين، ليتوافق مع أوضاعهم الحالية، والتى تختلف كثيرًا عن الوقت الذي أصدر فيه الميثاق، إضافة إلى نظرة لحق الفيتو، التي يتم استخدامها لأغراض أخرى غير التي أنشئت من أجله، وهى نصرة الضعفاء.من جانبه، قال محمد أمين، عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية ستشارك فى فعاليات منتدى شباب العالم والذى ينطلق غدا، السبت، ولمدة 3 أيام على التوالى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن المشاركة فى ورش ثانى وثالث أيام المنتدى، والتى تناقش ريادة الأعمال، والشركات الناشئة وانعكاسها على الاقتصاد.وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، فى تصريح لـ"صدى البلد": "سنعرض خلال المنتدى مجموعة من الموضوعات الهامة التى تتمثل فى التوجه نحو أفريقيا، وملفات متعلقة بذوى الاحتياجات الخاصة، والتعاون الأورومتوسطي".كما أكد كريم الكناني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن منتدى شباب العالم، سيفتح الحوار في كل القضايا دون سقف محدد، متقبلين الآخر، مشيرا إلى أنها رسالة سيؤكد عليها المنتدى.وقال "الكناني" إن الهدف من المنتدى إظهار الشباب المصري في صورة الشخص المنفتح والمثقف، وهذا سيتأتي من خلال مشاركة مختلف شباب العالم.وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تهدف إلى إثارة قضية إحياء الحضارات بين شعوب الأورومتوسطي.وأضاف الكناني أن التنسيقية سوف تقوم بإصدار مجموعة من التوصيات، التى من شأنها تحقيق الأهداف التي أقيم المنتدى من أجلها.وأخيرًا، قالت سها سعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشاركة التنسيقية بمنتدى شباب العالم، ستكون قائمة على تبادل الحوار للخروج بفكر يخدم مصلحة مصر، ويعلي من مكانتها القارية والعالمية.وأضافت "سعيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ورشة عمل الأورومتوسطي، التي تقام على هامش المنتدى، تهدف إلى تبادل الخبرات بين مع الدول الخارجية، والتعاون على المستوى الأمني والسياسي، فضلًا عن ملف مكافحة الإرهاب.كما أكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تطرق المنتدى لتمكين المرأة مجتمعيًا وسياسيًا، إضافة إلى ملف ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن التنسيقية ستقوم بإصدار توصيات لإعادة دمجهم في المجتمع ثانيةً.