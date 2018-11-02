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رياضة

احتفالات صاخبة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ..صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:47 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة احتفالات صاخبة عقب فوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي على الهتاف للاعبي الفريق عقب المباراة ورفع أعلام النادي عاليا، حيث أكد جميع الأعضاء أن نجم المباراة هو وليد سليمان.

يذكر أن الأهلي فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ببرج العرب.
احتفالات صاخبة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ..صور
احتفالات صاخبة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ..صور
احتفالات صاخبة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ..صور
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