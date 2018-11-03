سوما وهمام إبراهيم يُشعلان الأوبرا في ثان ليالي الموسيقى العربية

أشعل الثنائي (الفنان العراقي همام إبراهيم والفنانة سوما) الجزء الأول من ثاني حفلات الدورة 27 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربي، بحفل غنائي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



قدم همام إبراهيم الفقرة الأولى من أول جزء للحفل، وتألق من خلالها بباقة متنوعة من أجمل أغانيه وأغاني زمن الفن الجميل، وأبدع بأغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لاسيما أغنية "رسالة من تحت الماء" التي انزعت صيحات جمهور الأوبرا المصرية وتفاعلوا مع الأغنية بحرارة.



بينما قدمت سوما ثاني فقرات الجزء الأول من حفل الليلة، بعدما افتتح الحفل الفنان العراقي همام إبراهيم، وتألقت سوما بباقة متنوعة من أجمل أغانيها وأغاني الزمن الجميل.



وحرصت سوما على تقديم مزيج متنوع من الأغاني لجمهور الأوبرا، فقدمت عددا من أغانيها وأشهرها "أجدع صحاب"، بالإضافة إلى أغاني الزمن الجميل ومنها "بنلف" لـ وردة الجزائرية، و"نسم علينا الهوى" لـ فيروز.