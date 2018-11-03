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اليوم.. انطلاق الملتقى الثانى لمعرض الإسكندرية الدولي للسياحة بمكتبة الإسكندرية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
اليوم..انطلاق الملتقى
اليوم..انطلاق الملتقى الثانى لمعرض الإسكندرية الدولى للسياحة
أحمد عبد العزيز
تنطلق في الخامسة من مساء اليوم، السبت فعاليات الملتقى الثانى لمعرض الإسكندرية الدولي للسياحة، تحت شعار"بوابة السياحة على العالم" بحضور المحافظ الدكتورعبدالعزيز قنصوة، وعددا من كبار الشخصيات العامة، بمشاركة 50 شركة من كبرى الشركات العاملة فى القطاع السياحي، وتحت رعاية وزارة السياحة.

ويهدف الملتقى الى إبراز المنتجات السياحية الجديدة لدى شركات السياحة المصرية، والأجنبية، واتاحة الفرصة أمام العارضين بالترويج لبرامجهم وعروضهم، علاوة على تسليط الضوء على المستجدات التى يشهدها القطاع الخدمى والسياحى حاليا، وإستقطاب أكبر عدد من الزوار المصريين والأجانب، وإستغلال تواجدهم تحت سقف واحد، والعمل على تنشيط السياحة العربية، والأجنبية، والتكامل السياحى بين الشركات المشاركة، وتعزيز تبادل الاستثمارات بالقطاع السياحى بين الدول، بالأضافة الى الأستفادة من أصحاب الخبرات بقطاع السفر والسياحة، لإحداث تطور ينعكس بالإيجاب على العاملين بالقطاع السياحى.

من جانبه، أشار اسلام السيد مدير المعرض، إلى النمو والتحسن الذى شهدته الحركة السياحية مؤخرا، موضحا أن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة لإبراز الإمكانيات التى تتمتع بها كل شركة مشاركة، من خلال عقد حلقات نقاشية واسعة عن المواضيع التي من شأنها الارتقاء بمستوى السياحة، والتعرف على البرامج والعروض التى تقدمها الشركات.

وأشار مدير المعرض إلى أهمية وجود مكتبة الإسكندرية ،وما تحويه من قاعات مؤتمرات على أعلى مستوى، مؤكدا أن عددًا كبيرا من المؤتمرات الناجحة تم إقامتها داخل المكتبة الإسكندرية.
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