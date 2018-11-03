الجالية المصرية باليونان: محاولات الإرهاب الخسيس لن تنجح في مصر

أدان اتحاد الجالية المصرية باليونان، الاعتداء الإرهابى الآثم الذى وقع أمس "الجمعة" على حافلة تقل مجموعة من أبناء مصر فى رحلة دينية إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا، وراح ضحيته الأبرياء منهم لتكون دمائهم شاهدة على هذا الإرهاب الأسود المتجرد من الإنسانية والدين.



وقال الاتحاد في بيان له، إن الاعتداءات الإرهابية والتى تعبر عن حالة اليأس والتردى والتدنى الأخلاقى للإرهابين ورعاة الأرهاب معًا، تهدف إلى ضرب الاستقرار من خلال تفتيت الوحدة الوطنية والتى هى الإرث الحضارى للمصريين وملاذهم الآمن، كما تهدف وفى هذا التوقيت بالذات إلى صرف الأنظار عن قضايانا الوطنية والتى تتربع على قمة أولوياتها بناء مصر الحديثة.



واضاف البيان: أن الإرهاب ومهما طال أمده ومحاولاته الخسيسة لن ينجح أبدا فى مصر التى عاشت آلاف سنين وستعيش للأبد منتصرة وقاهرة لأعدائها.



وتقدم رئيس اتحاد الجالية المصرية محمد الزفزاف بخالص العزاء لأسر الضحايا رحم الله شهدائهم وألهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين وحمى الله مصر وشعبها.