خالد مرتجي: فاضل على الفرحة الكبيرة نص خطوة

وجه خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة لفريق الأهلي عقب الفوز أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف.



وكتب مرتجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فاضل علي الفرحة الكبيرة نص خطوة يارجالة الاهلي ياااااااارب كمل فرحتنا علي خير.. شكرًا شعب الاهلي العظيم وسيظل دائمًا #جمهوره_دا_حماه #افريقيا_يا_اهلي".



أحرز أهداف الأهلي وليد سليمان من ضربتي جزاء، وعمرو السولية.