ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

خالد مرتجي: فاضل على الفرحة الكبيرة نص خطوة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:55 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة لفريق الأهلي عقب الفوز أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف.

وكتب مرتجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فاضل علي الفرحة الكبيرة نص خطوة يارجالة الاهلي ياااااااارب كمل فرحتنا علي خير.. شكرًا شعب الاهلي العظيم وسيظل دائمًا #جمهوره_دا_حماه #افريقيا_يا_اهلي".

أحرز أهداف الأهلي وليد سليمان من ضربتي جزاء، وعمرو السولية.
loading...

ترشيحاتنا

السيسي: الشر والخراب عمرهم ما يهزموا المحبة والسلام.. فيديو

عقوبات مغلظة من الكاف على الترجي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

النائب العام يكلف نيابتي المنيا وأمن الدولة بالتحقيق في حادث المنيا الإرهابي

تركيا تنقلب على إيران خوفا من عقوبات ترامب

التموين: لم نحذف أحد من البطاقات إلا بعد وضع المعايير المنظمة.. فيديو

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في مقتل شقيقتين سعوديتين بنيويورك

مصدر أمني: لا صحة لمحاولة قتل قسيس بالإسكندرية

السولية يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام الترجي

فيفا يهنئ الأهلي بالفوز على الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

احتفالات صاخبة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ..صور

هاني الناظر يحذر من عادات خطيرة تصيبك بالسرطان

جمال الدرة يكشف تفاصيل استشهاد ابنه وآخر كلمات قالها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

الصحة تكشف الحصيلة النهائية لشهداء ومصابى حادث المنيا الإرهابي .. فيديو
والد الدرة: نثمن مجهودات الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. فيديو
والد الدرة: إسرائيل ادعت أن استشهاد ابني مفبركا.. فيديو
مصور استشهاد محمد الدرة: لحظة كانت صعبة وهزت العالم.. فيديو
الأهلي يقترب من اللقب الأفريقي بالفوز على الترجي بثلاثية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟