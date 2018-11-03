نادية عمارة: جماعات الظلام تروج أن الإسلام يحارب كل المخالفين في العقيدة

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن جماعات الظلام تروج أن الإسلام يشن حرب على كل المخالفين في الاعتقاد.



وأوضحت خلال برنامجها "حروف من نور" على دي ام سي" ، إن مقولة انتشار الاسلام بالسيف بسبب سوء تأويل الوحي من قبل الجماعات المتطرفة، وشبهة كبيرة تعرض لها الإسلام الحنيف .



وأضافت: كلمة السيف لم ترد في القرآن الكريم واستعمالها بهذه الصورة زور وباطل وهي قضية سوء التأويل ودليل واضح على أنه لا منهج علمي لهم.