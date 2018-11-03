على أرض السلام.. انطلاق أولى فعاليات منتدى شباب العالم اليوم.. نائبة: رسالة سلام.. والحركة الوطنية: يؤكد مكانة مصر العالمية.. والوفد: تجربة غير مسبوقة

آمال رزق الله: منتدى شباب العالم رسالة سلام

حزب الحركة الوطنية عن منتدى الشباب: يعكس صورة مصر المشرفة أمام العالم

التواصل السياسي بالوفد: مؤتمرات الشباب تجربة مميزة وغير مسبوقة





تنطلق اليوم أولى فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3- 6 نوفمبر، في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يحضره أكثر من 5000 شاب وفتاة، يمثلون 160 دولة.





من جانبهم أكد عدد من السياسيين ونواب البرلمان، على ما يعكسه منتدى الشباب من صورة مشرفة عن مصر.





بداية، أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بمنتدى شباب العالم والذي يقام بمدينة السلام "شرم الشيخ" للسنة الثانية على التوالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة وفود من جميع أنحاء العالم،والمقرر عقدة في الفترة 3 إلى 6 نوفمبر من العام الحالي.





وأضافت، النائبة فى بيان لها، أن المنتدى يعد فرصة رائعة للشباب من حول العالم للحوار الجاد وتبادل الخبرات بشكل مباشر سواء مع بعضهم البعض أو مع صناع القرار والمسئولين من جميع أنحاء العالم، بالاضافة إلى أنه من المقرر أن يتم خلاله مناقشة كافة القضايا التي تهم الشباب، بهدف الوصول لصيغة حوار مشتركة تسهم في جعل العالم مكانا أفضل.





وأكدت رزق الله، على أن مشاركة مجموعة كبيرة من الشباب في المنتدى من حول العالم ومن جنسيات مختلفة ومن مجالات متنوعة، هي فكرة رائعة لأن الشباب هم مستقبل العالم، بالإضافة لمناقشة القضايا التي تشغل العالم وطرح أفكارهم بكل حرية وشفافية، ليكون المنتدى ملتقى عالميا تتلاقي فيه الشعوب رافعه راية المحبة والسلام ، وتتكامل فيه الحضارات ويكون بمثابة منصة لإظهار إبداعات الشباب.





وأبدت عضو البرلمان، إعجابها بإعلان إدارة منتدى شباب العالم، عن استضافة فنانين من ذوي الإعاقة في مسرح شباب العالم لتسليط الأضواء على قضاياهم وتقديم الدعم اللازم لهم في جميع المجالات.





من جانبه، وصف اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، الجلسات التحضيرية وورش العمل والاجتماعات الدائرة حاليًا والتي تجهز لانطلاق منتدى شباب العالم غدًا السبت بشرم الشيخ بأنها أشبه بخلية نحل وأن الجميع يعملون بطموح وشغف ورغبة في تقديم صورة مشرفة أمام العالم بأن المصريين قادرون على تغيير العالم بفكر وإرادة يمكنها تحدي المستحيل.





وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والمشارك حاليًا في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن مدينة السلام تخطف الآن أنظار العالم حيث تضم وفود دولية وصلت إليها من عدد كبير من الدول مما يؤكد أن مصر دولة شابة طموحة لديها الإرادة والقدرة على أن تكون منارة ومنصة للحوار والتفاعل والاختلاط والاحتكاك بثقافات الآخرين.





وأشاد بالشباب المشارك، مؤكدا أنه يلمح في عيونهم التحدي والشموخ والطموح لأنهم يعملون بحب ولديهم رغبة جامحة في التعبير عن أنفسهم وإخراج الطاقات الإبداعية المكبوتة بداخلهم، لافتا إلى أن مثل هذه اللقاءات والمنتديات المحلية والعالمية التي يتبناها الرئيس السيسي تعد جوهر التمكين وإعطاء الفرصة للشباب كي يتبوأوا المكانة التي يستحقونها.





فيما قال أحمد إبراهيم، مسئول التواصل السياسي لشباب حزب الوفد، وممثل الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب، وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية نوفمبر 2018، إن تجربة مؤتمرات الشباب منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، تُعد تجربة مميزة وغير مسبوقة.





وأكد إبراهيم، أن منتدى شباب العالم والذى يبدأ غدا السبت بمدينة شرم الشيخ يؤكد أن مصر دولة لديها رؤية شابة تحمى وتقدم الشباب المصرى والعالمى من خلال الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المختلفة.





وأضاف فى بيان، أن لأول مرة نشاهد رئيس الجمهورية وهو يجلس وبجانبه كبار المسئولين فى الدولة ومن حولهم شباب يتناقش بكل حرية ويعبر عن آماله وطموحاته، والرئيس يستمع ويشرح ويستقبل ملاحظات الشباب ويجيب عن كل أسئلتهم بمنتهى الشفافية والبساطة، ليؤكد أن الشباب هم الثروة الحقيقة وأمل الوطن فى مستقبل أفضل.





وأكد "إبراهيم"، أن مصر تعمل على فتح منصات عالمية جديدة ومختلفة للشباب المصرى وشباب العالم ليعبر عن نفسه وبذلك تحولت شرم الشيخ إلى منصة عالمية للشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة جميع القضايا المهمة، وتتميز هذه المنصات بأن الحوارات يديرها ويتحدث فيها الشباب ويضع توصياتها الشباب.



