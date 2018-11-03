الحكومة تزف بشرى لذوي الإعاقة وتحيل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانونهم لمجلس الدولة.. ونواب: خطوة لتطبيقه.. ويجعل المجتمع صديقًا لأصحاب الاحتياجات الخاصة

برلماني: نأمل في وجود مجتمع صديق لذوي الإعاقة

نائبة: ملف الأشخاص ذوي الإعاقة يشهد نقلة نوعية الفترة القادمة

نائب: لائحة الأشخاص ذوي الإعاقة تقر بحقهم المجتمعي





وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع مراعاة عدد من الملاحظات التى تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.





الأمر الذي استبشر به أعضاء البرلمان، كونه إشارة لبدء تطبيق القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.





حيث أكد النائب خالد حنفي، ضرورة استغلال اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوي الإعاقة في جعل المجتمع صديقًا لهم، مشيرًا إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون حاليًا في مرحلة انتقالية، تعطي الدولة فرصة كبيرة أمام دمجهم فيه.





وشدد "حنفي" في تصريحات لـ "صدى البلد" على ضرورة عدم مخالفة اللائحة أو انتقاص لأي حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى لا تتعرض اللائحة للطعن، إضافة إلى حفظ حق الدولة أمام تحايل البعض من ذوي الإعاقة على القانون، مثل السيارات التي يتم توفيرها لهم، ثم يقومون ببيعها.





وأضاف عضو البرلمان، أن تطبيق اللائحة التنفيذية، على الأشخاص ذوي الإعاقة، سيستغرق من عام، لعامين؛ بسبب طول مدة حصر بيانات ذوي الإعاقة واستخراج البطاقة الخاصة بكل منهم.





كما طالب الحكومة بضرورة السير على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتهيئة هذه الفئة للاندماج في المجتمع بشكل طبيعي.





من جانبها، قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إن تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة يكون بمثابة نقلة نوعية لتلك الفئة المجتمعية، معربة عن أملها في تطبيق القانون في أقرب وقت.





وأضاف "هجرس" لـ "صدى البلد" بأن القانون شمل على غالبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم في المجتمع بشكل أكبر، موجهة الشكر لمؤسسات الدولة، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه لتلك الفئة..





وأخيرًا، قال النائب عمر عبد العزيز عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على صدور اللائحة التنفيذية لأشخاص ذوي الإعاقة، تأتي تفسيرًا للقانون الصادر مؤخرًا عن البرلمان، الخاص بذوي الإعاقة، وإن كان صدورها قد تأخر، نظرًا لصدور القانون في فبراير الماضي.



