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تعليم

ندوة توعية للوقاية من الحرائق بمجمع سيوة الأزهري

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
نظمت إدارة الحماية المدنية بسيوة، بالتعاون مع مجمع سيوة الأزهرى، ندوة توعوية بعنوان "متطلبات السلامة والحماية من خطر الحرائق المنزلية"، وذلك في إطار التعاون المشترك بين إدارة الحماية المدنية ومنطقة مطروح الأزهرية لتوعية وتثقيف العاملين بها من أجل التعرف على مسببات الحرائق، وكيفية الوقاية ضد مخاطرها لتحقيق الأمان ضد مخاطر الحريق.

وأوضح الملازم محمد مصطفى رئيس قطاع إطفاء سيوة ، كيفية التصرف عند حدوث حريق أو زلزال بالمنشأة وأرقام تليفونات الطوارئ بالمحافظة وكيفية الاتصال بها وكيفية الوقاية والتعامل مع الحرائق المنزلية وكذلك كيفية استخدام أجهزة الإطفاء .

كما تم عمل تجارب شخصية مع الحرائق المنزلية لتبادل الخبرات العملية ومناقشات مفتوحة لرفع الوعي الوقائي ضد مخاطر الحريق التي تهدد المنازل أو سلامة الأسرة المصرية أو سلامة المنشآت العامة والخاصة والعاملين بها بما يتيح للمواطنين كيفية اتقاء الحرائق، وكيفية التصرف السليم حال حدوثها عملًا على منع أو تقليل آثارها .

كما تم تقديم الدعم الفني لمادة التوعية كاملًا، من خلال شرح وافٍ للتغييرات السلوكية التي من شأنها تبديل أساليبهم وممارساتهم، حيث إنهم أول من يستجيب للكوارث التي تنشأ فى بيئة العامل أو بالمنزل، ويتعامل معها في حالات الطوارئ وهم قادرون إذا ما تصرفوا بأسلوب سليم قبل وصول رجال الإنقاذ للمساعدة في الحد من الخسائر في كل من الحياة والممتلكات، للتقليل أو الوقاية من المخاطر والآثار السلبية الناتجة عن الكوارث التي تواجهها فى حياتهم اليومية قدر الإمكان .
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