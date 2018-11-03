نائب: تحرير سعر الأسمدة يقضي على السوق السوداء

أيد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب بتحرير سعر الأسمدة للقضاء على السوق السوداء ومنع تهريب الأسمدة .



وأضاف شعلان فى تصريحات لـ " صدى البلد " انه يجب دعم الفلاح فى كافة المجالات وتوفير الإمكانيات اللازمة له حتى يستطيع ان ينتج ويزرع بشكل افضل ، لان الفلاح هو أهم عنصر في الدولة .



وأوضح أن الفلاح مهدور حقه فى كثير من الأمور على رأسها مستلزمات الإنتاج الزراعى لافتا إلى أن الفلاحين ينتجون بالآلات الزراعية القديمة التي تقلل من كفاءة المنتج.



وأشار إلى أن مشكلة التأمين الصحي لابد أن تكون على رأس أولويات الوزارة، مطالبا بتوفير التأمين الصحي للفلاحين.



كان الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين قد أكد أن تحرير سعر الاسمدة يقضي على السوق السوداء ، وأضاف أنه إذا تم دعم الفلاح دعما نقدي من خلال كارت الفلاح وتركه للحصول على الكميات التي يحتاجها من السماد في الوقت المناسب له وفق المساحات التي يزرعها لافتا ان كارت الفلاح سيتم العمل به في 5 محافظات اول نوفمبر المقبل .