ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

في خطوة مفاجئة للملايين.. تويتر يحذف 10 آلاف حساب

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:41 ص
صدى البلد
محمد علي
حذف تويتر أكثر من عشرة آلاف حساب، كان ينشر رسائل لا تشجع الناس على التصويت في انتخابات يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة ويبدو أنها تتهجم على الديمقراطيين بعد أن نشر الحزب رسائل توضيحية مضللة لشركة الاتصالات الاجتماعية، وفق ما قال موقع سي نت الأمريكي.

وبدت الحسابات الوهمية وكأنها من الديمقراطيين بعد أن وضع الحزب علامة على التغريدات المضللة لشركة التواصل الاجتماعي.

وقال متحدث باسم تويتر : "لقد اتخذنا إجراءً بشأن الحسابات والأنشطة ذات الصلة على تويتر. تمت عمليات الإزالة في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر".

وقام موقع تويتر بإزالة أكثر من 10000 حساب ، وفقًا لثلاثة مصادر على علم بجهود الديمقراطيين.

ويبدو الرقم متواضع ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن Twitter قد حذف مسبقًا ملايين الحسابات التي قرر أنها كانت مسؤولة عن نشر معلومات خاطئة في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، فإن عمليات الإزالة تمثل فوزًا مبكّرًا للجهد الناشئ من قبل لجنة حملة الكونغرس الديموقراطي ، وهي مجموعة حزبية تدعم الديموقراطيين الذين يتنافسون في مجلس النواب الأمريكي.
loading...

ترشيحاتنا

الاهلي عقب ثلاثية الترجي: 90 دقيقة ويعود المارد الأحمر للهيمنة الأفريقية

السفارة السعودية بواشنطن: تفاصيل الخاصة بـ الشقيقتين المتوفيتين قيد التحقيق

نائب: انضمام جهاز تنمية المشروعات إلى مجلس الوزراء خطوة موفقة

الأزهر يكشف عن عمل أوصى رسول الله بالإكثار منه لضمان دخول الجنة

شريف إكرامي: شوط الحسم في رادس 9 نوڤمبر موعدنا

احتفالات صاخبة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ..صور

رئيس برزنتيشن: 1000جنيه دعم لكل مشجع أهلاوي يحضر نهائي رادس

اغتنم.. 3 كلمات داوم النبي الكريم على ترديدها بعد التسليم في صلاة الوتر

تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على تصرف أزارو

آلام العضلة الأمامية وراء خروج فتحي أمام الترجي

بالأسماء.. نقل 18 من مصابي حادث دير المنيا إلي مستشفي بـ 6 أكتوبر

مجمع الفقه الإسلامي يحدد سن زواج الصغيرة بـ15 عام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

سوما وهمام إبراهيم يُشعلان الأوبرا في ثان ليالي الموسيقى العربية

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

فيديو

مدرب الترجي: حكام نهائي إفريقيا أمام الأهلى لا يتمتعون بالنزاهة.. فيديو
هجوم ناري من مدرب الترجي على حكم مباراة الاهلي..فيديو
رضا البلتاجي: الأهلي استفاد من التحكيم أمام الترجي.. فيديو
موجز الأخبار.. انطلاق منتدي شباب العالم غدا.. ومحمد رمضان وتوفيق عكاشة في مول مصر
والد الشهيد الدرة: تلقيت تهديدات بالقتل للتنازل عن القضية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟