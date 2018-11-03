في خطوة مفاجئة للملايين.. تويتر يحذف 10 آلاف حساب

حذف تويتر أكثر من عشرة آلاف حساب، كان ينشر رسائل لا تشجع الناس على التصويت في انتخابات يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة ويبدو أنها تتهجم على الديمقراطيين بعد أن نشر الحزب رسائل توضيحية مضللة لشركة الاتصالات الاجتماعية، وفق ما قال موقع سي نت الأمريكي.



وبدت الحسابات الوهمية وكأنها من الديمقراطيين بعد أن وضع الحزب علامة على التغريدات المضللة لشركة التواصل الاجتماعي.



وقال متحدث باسم تويتر : "لقد اتخذنا إجراءً بشأن الحسابات والأنشطة ذات الصلة على تويتر. تمت عمليات الإزالة في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر".



وقام موقع تويتر بإزالة أكثر من 10000 حساب ، وفقًا لثلاثة مصادر على علم بجهود الديمقراطيين.



ويبدو الرقم متواضع ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن Twitter قد حذف مسبقًا ملايين الحسابات التي قرر أنها كانت مسؤولة عن نشر معلومات خاطئة في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولايات المتحدة.



ومع ذلك ، فإن عمليات الإزالة تمثل فوزًا مبكّرًا للجهد الناشئ من قبل لجنة حملة الكونغرس الديموقراطي ، وهي مجموعة حزبية تدعم الديموقراطيين الذين يتنافسون في مجلس النواب الأمريكي.