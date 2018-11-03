وزيري يلقي محاضرة عن الطب في مصر القديمة بجامعة سوهاج.. صور

شارك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الجمعة في الدورة السابعة للمؤتمر الطبي السنوي تحت عنوان "الآفاق الجديدة لعلاج السرطان" الذي تنظمه كلية الطب جامعة سوهاج تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.



وخلال المؤتمر ألقى د. وزيري محاضرة عن الطب في مصر القديمة، كما القى الضوء على الاكتشافات الاثرية الحديثة التي اعلنت عنها وزارة الاثار في الآونة الأخيرة خلال عامي 2017 و2018 وخاصة الاكتشافات الأثرية بمحافظة الأقصر والمنيا.



وفي نهاية فعاليات المؤتمر، أهدي الدكتور عزيز رئيس جامعة سهاج د. وزيري شهادة تقدير ودرعا تذكاريا من جامعة سوهاج.