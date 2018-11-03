المهيري: بروتوكولات تعاون مع الاتحاد العالمي للنقابات وكينيا وجنوب أفريقيا

قال هشام فاروق المهيري رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، ونائب رئيس اتحاد العمال لموظفى الدولة، أنه تم عقد عدة لقاءات ثنائية شملت الاتحاد العالمى للنقابات وكينيا وجنوب افريقيا أسفرت عن الاتفاق على عقد بروتوكولات تعاون ثنائية بين نقابة الخدمات بمصر ونقابات الخدمات بتلك الدول.



وأكد المهيري على أن مثل هذه المؤتمرات الدولية تجسد الاعتزاز بروابط الأخوة الأفريقية، وتسعى لتدعيم المصالح المشتركة بين الدول الأفريقية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والنقابية.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الافريقى الدولى الذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع الاتحاد العالمي للنقابات بالقاهرة بمشاركة العديد من القيادات العربية والدولية وما يزيد عن 20 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي أمريكا وبيلاروسيا كمراقب.