شيخ الأزهر يعزي البابا تواضروس في ضحايا هجوم المنيا الإرهابي

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء الجمعة، اتصالًا هاتفيًا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا هجوم المنيا الإرهابي.



وأكد فضيلته، خلال الاتصال، أن هذا الهجوم يمثل استهدافًا للشعب المصري، بمسلميه ومسيحييه، وأن الأزهر الشريف وعلمائه وطلابه بل مصر بأكملها تتقاسم الألم الذي أصاب ذوي الضحايا وأحبائهم، وأن صمود المصريين ووحدتهم يمثل الرد الأقوى على تلك العصابات الإرهابية التي تجردت من كل معاني الإنسانية.

