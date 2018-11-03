تعليم الكبار بتربية المنوفية يختتم تدريب المجموعة 20

تحت شعار "معا نستطيع.. مصر بلا أمية".. اختتمت دورة إعداد معلم تعليم الكبار للمجموعة 20 من المتدربين.



جاء ذلك برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتحت إشراف الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية والدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار وضمن مبادرة جامعة المنوفية لدمج طلابها فى المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.



اشتمل التدريب اليوم مع الدكتورة فتيحة أحمد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب والأستاذة أسماء مكى باحث ماجستير صحة نفسية على أهمية المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، وطرق جذب الدارسين لفصول محو الأمية، وطرق التدريس للكبار، وأنشطتها اللازمة للمتعلم الكبير، وعروض مختلفة من جانب المتدربين لمواقف تعليم الكبار من واقع حياتهم.