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مستقبل وطن الجيزة يتفقد مصابي حادث المنيا الإرهابي.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:37 ص
صدى البلد
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
تفقدت أمانة مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، الجمعة، مستشفى الشيخ زايد لمتابعة حالة مصابي حادث المنيا الإرهابي ومواساة ذويهم وأهاليهم، حيث كان وفد الأمانة في استقبال المصابين منذ اللحظة الأولى، معربين عن استعدادهم للتبرع بالدم لكافة المصابين.

جاءت الزيارة برعاية النائب المهندس علاء والى أمين الجيزة، ومشاركة النائبة منى منير الأمين المساعد، قبطان أحمد مرعى ، دكتورة خديجة عبد الحكيم ، احمد الشراني أمين الفلاحين ، ماجده أمين أمينة المرأة، بحضور أمناء واعضاء هيئة مكتب الأمانة بالمحافظة وجميع الأمناء المساعدون.

وأدانت الأمانة في بيان صادر عنها، الحادث الإرهابي الذي وقع في وقت سابق من اليوم وأسفر عن مقتل 7 ضحايا وإصابة 7 آخرين، واصفين إياه بـ الغاشم الذي يهدف إلى النيل من استقرار ووحدة المصريين وإثارة الفتن الطائفية بين المسلمين والأقباط خاصة في ظل الاستقرار الذي تشهده البلاد حاليا.

وأكد البيان أن مثل هذه الحوادث لن تؤثر على وحدة المصريين بل - على العكس- ستزيد من صلابتهم ووحدتهم خلف القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الإرهاب ودحره نهائيا، مشيرا أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا وإدراكا لحجم المؤامرات التي تحاك ضد الدولة من قبل القوى الكارهة لمصر سواء في الداخل أو الخارج.

وتوجه أعضاء الأمانة بخالص التعازي لأسر الضحايا كما توجهوا بالدعاء العاجل للمصابين، مرجعين الحادث إلى رغبة قوى الشر في إفشال مخطط التنمية التي تتبعه الدولة بمكافحة الإرهاب وعودة السياحة، بجانب إفشال منتدى شباب العالم المزمع انعقاده في شرم الشيخ.
مستقبل وطن الجيزة يتفقد مصابي حادث المنيا الإرهابي.. صور
مستقبل وطن الجيزة يتفقد مصابي حادث المنيا الإرهابي.. صور
مستقبل وطن الجيزة يتفقد مصابي حادث المنيا الإرهابي.. صور
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