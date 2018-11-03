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تعليم

ننشر ضوابط احتساب درجات مادة الكمبيوتر لطلاب المدارس هذا العام

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، ضوابط احتساب درجات مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بمرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي للعام الدراسي 2018/2019.

وقالت المديرية في خطاب رسمي لجميع الإدارات التعليمية والمدارس الموجودة بمحافظة القاهرة، إنه بالنسبة للصف الأول الابتدائي، فوفقًا للقرار الوزاري 343 لسنة 2018، تعتبر الكمبيوتر بلا منهج ولا درجات على اعتبار أن نشاط الكمبيوتر غير مقرر على الصف الأول الابتدائي هذا العام.

أما بالنسبة للصف الثاني والثالث الابتدائي، فيتم تدريس المادة كنشاط اختياري من الأنشطة المقررة وتضاف درجاتها للمجموع، حسب القرار الوزاري 360 لسنة 2018، وتكون درجات التقويم لكل فصل دراسي كالتالي :40 درجة الأنشطة التعاونية، و10 درجات على الحضور والسلوك، و 50 درجة على امتحان نهاية الفصل الدراسي وتقييم عملي لمخرجات النشاط ، بحيث يكون اجمالي درجات كل فصل دراسي 100 درجة، ويكون زمن الإجابة على الامتحان ساعة واحدة فقط.

أما بالنسبة للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي ، فتدرس مادة الكمبيوتر كنشاط أساسي إجباري لجميع الطلاب ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي حسب القرار الوزاري 360 لسنة 2018، وتكون درجات التقويم لكل فصل دراسي كما يلي : 40 درجة أنشطة تعاونية، و10 درجات حضور وسلوك، و50 درجة على امتحان نهاية الفصل الدراسي والتقييم العملي لمخرجات النشاط ، ليكون بذلك اجمالي درجات كل فصل دراسي 100 درجة، ويكون زمن الإجابة ساعة واحدة.

وتجرى الامتحانات العملية والنظرية على مستوى المدرسة تحت إشراف موجه المدرسة والموجه الأول.

أما بالنسبة للصف الثالث الاعدادى، فتدرس مادة الكمبيوتر كمادة نجاح ورسوب، ولا تضاف للمجموع الكلي، وتقويم المادة نظريًا فقط على مستوى المديرية كما في الاعواد السابقة.

وبالنسبة للصف الأول الثانوي، يتم تطبيق القرار الوزاري 344 لسنة 2018، حيث يتم دراسة المادة نظريًا وعلميا طوال العام الدراسي (الفصلين الدراسيين) وهي مادة نجاح ورسوب يمتحن فيها الطلاب ولا تضاف درجاتها للمجموع، مع الالتزام بعدم عقد امتحانات اعمال سنة شهرية للطلاب بالصف الأول الثانوي لهذا العام.

وتدرس المادة لطلاب أولى ثانوي بموجب حصتان في الأسبوع ، وتخصص لها 20 درجة في الفصل الدراسي الأول ( 8 عملي + 12 تحريري) و 20 درجة في الفصل الدراسي الثاني ( 8 عملي + 12 تحريري) .

وبالنسبة للصف الثاني الثانوي ، بناء على القرار الوزاري 274 لسنة 2012 ، يتم دراسة المادة نظريا وعمليا طوال العام الدراسي وهي مادة نجاح ورسوب يمتحن فيها الطلاب ، ولا تضاف درجاتها للمجموع ، وتدرس المادة بواقع حصتان اسبوعيًا ، تخصص لها 20 درجة في الفصل الدراسي الأول (3 عملي + 5 تحريري +4 درجات اعمال سنة) و20 درجة في الفصل الدراسي الثاني ( 3 عملي + 5 تحريري + 4 درجات اعمال سنة) ، ويكون زمن الإجابة ساعة ونصف.

وبالنسبة للصف الثالث الثانوي، فبناء على القرار الوزاري 88 لسنة 2012 والمعدل بالقرار 323 لسنة 2013 ، ويتم اختيار المادة كنشاط اختياري من الأنشطة المقررة يمتحن فيه الطالب عمليا بنهاية كل فصل دراسي ، ويخصص للمادة حصتان في الأسبوع ، ويكون عليها 50 درجة منها في الفصل الدراسي الأول ، 10 درجات اعمال سنة، و15 على الامتحان العملي نهاية الفصل ، وفي الفصل الدراسي الثاني 10 درجات اعمال سنة و15 درجة على الامتحان العملي نهاية الفصل.
ننشر ضوابط احتساب درجات مادة الكمبيوتر لطلاب المدارس هذا العام
ننشر ضوابط احتساب درجات مادة الكمبيوتر لطلاب المدارس هذا العام
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