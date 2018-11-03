وليد سليمان ينضم لقائمة منتخب مصر أمام تونس

وقرر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر ضم سليمان، وذلك بعدما قدم أداءً متميزا للغاية مع النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، خاصة في المباريات الحاسمة بدوري أبطال أفريقيا.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول على ضم نجم فريق الأهلي وليد سليمان خلال معسكر الفراعنة لمواجهة تونس المقبلة.ويواجه منتخب مصر نظيره التونسي يوم 16 نوفمبر الجاري في إطار المنافسات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.وكان منتخب مصر أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين والتي جاءت على النحو التالي:أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (باوك اليوناني)، محمد عواد (الوحدة السعودي)، سام مرسي (ويجان أتلتيك الإنجليزي)، حسين الشحات ( العين الإماراتي)، علي غزال (فانكوفر الكندي)، عمرو طارق (أورلاندو سيتي الأمريكي).