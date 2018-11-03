برنامج تدريبي عن المهـارات المتكاملـة بطب المنوفية

نظمت كلية الطب جامعة المنوفية دورة تدريبية تحت عنوان المهـارات المتكاملـة فـي جدارات صناعة القرار تحت رعاية الدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتورة نانسي أسعد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



أشار عميد الكلية إلي أن الدورة تأتي ضمن برامج تنمية المهارات المعرفية لطلاب الكلية بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالكلية ، موضحا ان البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين الجدارات التى تمكنهم من اتخاذ القرارات السديدة فى الحياة بشكل عام وتشمل محاور البرنامج صفات صانع القرار الجيد، تحديد الأولويات ،أنواع القرارات ، مراحل إتخاذ القرار، أسباب القرار الخاطئ والفعال، القرارات المستقبلية.



حاضر في الدورة الدكتور معوض الخولي أستاذ فيزياء الجوامد بكلية العلوم ورئيس الجامعة السابق كجزء من أساسيـات التدريـب ونقـل الخبـرات لإثراء البرنامج وتنمية قدرات الطلاب المتدربين.



واستعرض الدكتور معوض الخولي في محاضراته و لقائه بالطلاب المتدربين تجارب واقعية تناولت كيفية اتخاذ القرار ومراحل اتخاذ القرار والوقت المناسب و العوامل المساعدة لدعم اتخاذ القرار وما هي المعوقات التي واجهته أثناء اتخاذ العديد من القرارات من واقع خبرته العملية منذ أن كان وكيلًا لكلية العلوم جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب ثم عميدًا للكلية ثم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإنتهاء فترة رئاسته للجامعة .



وحث الخولي على الإيمان بالهدف الأسمى للوصول للنجاح المؤسسى مع البذل الحثيث فى تحصيل كل الأسباب الممكنة لتحقيقة بأفضل مستوى ممكن من خلال فريق عمل يؤدي ما عليه ويساعد المسؤول في إتخاذ القرارات والتى تصب فى الصالح العام دون تحيز.



وشهدت المحاضرة التدريبية تفاعلًا من الطلاب المتدربين أجاب فيها على استفساراتهم حول كيفية اتخاذ القرارات.



كما التقت عائشة أبودان المعيد بقسم أشغال فنية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنوفية بالطلاب وتحدثت معهم عن خبرات واقعية من خلال قرارات ومواقف إنسانية الدكتور معوض مع أعضاء هيئة التدريس.



البرنامج التدريبى الطلابى تحـت إشراف الدكتورة شيماء نجيب أخصائى الجودة و الدكتورة إيمان أحمدي أستـاذ مساعـد التحاليل الطبية والدكتور أشـرف زيتـون أستـاذ مساعـد الأشعة التشخيصية المدربين المعتمـدين مـن البورد الدولى للمدربين الدوليين .



وحضر اللقاء الدكتور أحمد جمال عميد الكلية والدكتورة نانسي أسعد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود قورة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هيام عبد السميع عياد رئيس قسم الباثولوجي ومسئول البرنامج التكاملي والدكتورة رانيا عزمى مدير وحدة الجودة بالكلية.