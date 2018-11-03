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مرأة

دليلك الكامل لتغذية طفلك فوق الـ8 أشهر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:03 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أكدت الدكتورة أيمان عبد العظيم استشارى الأطفال على الاهتمام بتغذية الأطفال فى مراحل النمو المختلفة ونصحت بتنوع الغذاء بعد ال8 شهور كما يلي :

القمح أو الأرز المطحون
لتحضير القمح والأرز مثل العلب الجاهزة التي تُحضر بالمياه أو اللبن، يُغسل القمح أو الأرز، ويصفى جيدا ويحمص حتى يتغير لونه قليلا، بدون أي مادة دهنية، ثم يطحن جيدا ليصبح بودرة ناعمة، ثم يخزن في برطمان نظيف.

ونحضّر وجبة الطفل بوضع كمية مناسبة من البودرة، لوجبة واحدة، سواء من الأرز أو القمح المطحون، ونذوّب البودرة في لبن أو مياه دافئة ليصبح جاهزا للأكل.

الخضار المسلوق
تغسل الخضروات مثل الجزر والكوسة والبطاطس جيدا، وتقطع وتسلق في مياه مغلية، وعند تمام نضجها تضرب في الخلاط الكهربي جيدا، حتى يصبح قوامها متماسكا، ليس بسائل ولا بصلب، حتى يتمكن الرضيع من بلعه وتناوله بسهولة ،ومن الممكن تغيير مذاقها بإضافة القليل من اللبن أو عصير البرتقال.

المكرونة بالجزر
تسلق المكرونة وقطع الجزر في كمية قليلة من المياه المغلية، المضاف إليها اللبن؛ لأننا سنستخدم هذا السائل ،وعند تمام النضج تضاف إليها قطعة من الجبنة النستو، وتقدم للأطفال الذين لم يتجاوزا العام مهروسة بالكامل، أما مع الأطفال الأكبر من ذلك، فيهرس الجزر فقط، ويقدم مع المكرونة باللبن والجبن.

التفاح والبطاطا والكيوي
يغسل التفاح والبطاطا المقشرة وتقطع الثمار وتسلق جيدا في كوب من الماء المغلي، ومن ثم تضرب في الخلاط الكهربي، بعد تقشير التفاح المسلوق، وإضافة الكيوي، حتى يتجانس القوام ويصير كالمهلبية، وتقدم للطفل.

التمر
يسلق التمر في ماء مغلي به ورق نعناع، ومن ثم ينزع قشر التمر والنعناع، ويضرب في الخلاط مع دقيق الأرز، أو الأرز مع القمح المطحون حتى يتماسك القوام، ويمكن إضافة القليل من اللبن كوجبة متكاملة للطفل.

صدور دجاج مع البطاطس والجزر
أما عن تقديم البروتين للطفل، فيحضر بسلق قطع صدور الدجاج والجزر والبطاطس والأرز، كل على حدة، ثم يضربوا معا في الخلاط مع مياه سلق الخضروات، حتى يصبح القوام متماسكا وطريا.

صفار البيض
يخلط صفار البيض مع البطاطس المسلوقة والجبنة النستو، مع ملعقة من الزبادي حتى يصبح قوامه طريا يسهل بلعه. ​
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