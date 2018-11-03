عضو مجلس الأطباء: حل أزمة استمارات استخراج شيكات العلاج قريبا

قال عبد الفتاح أحمد عضو مجلس نقابة الأطباء، أن السيد عبيد الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، هو المسؤول عن استخراج أى استمارات والتي ينتج عنها الشيكات التي يصرف منها الإعانات والمعاشات ومشروع العلاج.



وأكد عضو المجلس، في تصريحات لـ"صدي البلد" انه بسبب وقف استخراج الاستمارات تعطل عدد كبير من شيكات اكثر من الفين شيك لمشروع العلاج، ولجهات علاجية، بجانب لدراسة وتجنيد، والمعاشات مضيفا ان مصاريف المعاشات تبلغ 250 مليون جنيه، والشروع يتكلف 70% من فواتير العلاج بالمستشفيات.



وأوضح أحمد، أن الموضوع مبالغ فيه بطريقه كبيره ويضر عدد كبير من أعضاء المهن الطبية من أطباء وصيادلة وأسنان وبيطريين، مضيفا أنه يتوقع ارجاع الامور الى وضعها في الأوقات القادمة.