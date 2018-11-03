عبد الباري: جامعة العريش تلعب دورا مهما في التنمية الشاملة والمستدامة

أثنى الدكتور خالد حسن عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، علي دور جامعة العريش في التنمية الشاملة والمستدامة ليس في مدينة العريش فقط بل في شبه جزيرة سيناء بشمالها وجنوبها،



واضاف اثناء زيارته الى شمال سيناء أن جامعة العريش ستكون رائدة، لأن معدلات النمو فيها تسير بسرعة كبيرة، وأن انضمام جامعة العريش إلى اتحاد الجامعات العربية يمثل إضافة كبيرة للاتحاد وللجامعة.



وأضاف، أن وجود إنشاءات ومباني للكليات والمعامل والمدرجات والمشروعات الإنتاجية والخدمية وأماكن للرعاية الطبية، علاوة على مشروعات إنتاجية في مختلف المجالات الزراعية والداجنة والثروة الحيوانية والسمكية؛ لخدمة المجتمع المحلي وتوفير احتياجاته الرئيسية بأسعار تنافسية كلها تصب في مصلحة الوطن.