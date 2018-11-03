ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

عبد الباري: جامعة العريش تلعب دورا مهما في التنمية الشاملة والمستدامة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:10 ص
عبد الباري:جامعة
عبد الباري:جامعة العريش تلعب دور مهم في التنمية الشاملة
احمد صالح
أثنى الدكتور خالد حسن عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، علي دور جامعة العريش في التنمية الشاملة والمستدامة ليس في مدينة العريش فقط بل في شبه جزيرة سيناء بشمالها وجنوبها،

واضاف اثناء زيارته الى شمال سيناء أن جامعة العريش ستكون رائدة، لأن معدلات النمو فيها تسير بسرعة كبيرة، وأن انضمام جامعة العريش إلى اتحاد الجامعات العربية يمثل إضافة كبيرة للاتحاد وللجامعة.

وأضاف، أن وجود إنشاءات ومباني للكليات والمعامل والمدرجات والمشروعات الإنتاجية والخدمية وأماكن للرعاية الطبية، علاوة على مشروعات إنتاجية في مختلف المجالات الزراعية والداجنة والثروة الحيوانية والسمكية؛ لخدمة المجتمع المحلي وتوفير احتياجاته الرئيسية بأسعار تنافسية كلها تصب في مصلحة الوطن.
loading...

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة: أردوغان ضرب تعظيم سلام لـ بوتين لهذا السبب..فيديو

علاء ميهوب يكشف عن احتياجات الاهلي المقبلة.. فيديو

زكريا ناصف مشيدًا بوليد سليمان: نموذج مشرف للرياضيين.. فيديو

محمد صلاح يعزي عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي بالمنيا

السيسي: الشر والخراب عمرهم ما يهزموا المحبة والسلام.. فيديو

صدمة جديدة للترجي بعد الخسارة من الاهلي بثلاثية بنهائي أفريقيا

طبيبة أمريكية تكشف طرق التعامل الصحيح مع حب الشباب

هجوم ناري من مدرب الترجي على حكم مباراة الاهلي..فيديو

السيسي يفتتح مسرح شباب العالم ضمن فعاليات منتدى شباب 2018..عروض دولية تجسد رسالة سلام وتكامل بين الشعوب..تعد تجربة فريدة ليعرض الشباب مواهبهم وثقافاتهم بشكل إبداعي..صور

كارتيرون: سنقاتل من أجل حصد اللقب الإفريقي في تونس

مصدر أمني: لا صحة لمحاولة قتل قسيس بالإسكندرية

وليد سليمان يضيف الهدف الثالث للأهلي أمام الترجي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

هجوم ناري من مدرب الترجي على حكم مباراة الاهلي..فيديو
رضا البلتاجي: الأهلي استفاد من التحكيم أمام الترجي.. فيديو
موجز الأخبار.. انطلاق منتدي شباب العالم غدا.. ومحمد رمضان وتوفيق عكاشة في مول مصر
والد الشهيد الدرة: تلقيت تهديدات بالقتل للتنازل عن القضية
الصحة تكشف الحصيلة النهائية لشهداء ومصابى حادث المنيا الإرهابي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟