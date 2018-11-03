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مرأة

5 إجراءات ضعيها فى الاعتبار عند التعامل مع أواني الضغط

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:04 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
استعرض موقع "one good thing by jillee"، قائمة بخمسة إجراءات يجب اتباعها مع أواني الضغط، من أجل استخدامها بشكل آمن.

لا تنسي إضافة الماء
أواني الضغط يعتمد عملها في الأساس على البخار، لذلك يجب إضافة مقدار معين من الماء، والذي يجب ألا يقل عن كوب واحد قبل البدء في طهي الطعام.

لا تملأها بالطعام
ملء أواني الضغط بالطعام قد يؤدي إلى كارثة؛ فأغلب تلك الأواني تحتاج إلى مساحة خالية لكي تعمل بالشكل المطلوب.

غلق صمام البخار
إذا نسيت غلق صمام البخار خلال عملية طهي الطعام سينتهي بك الأمر وأنت تتضور جوعًا، فطعام لن ينضج ولن يقوم الإناء بعمله.

استخدام حلقة الإغلاق لفترة طويلة
حلقة الإغلاق هي التي تمنع البخار من الخروج، لذلك عليك التأكد من أنها صالحة للعمل ولم تتلف مع مرور الوقت.

خطأ في حساب الوقت
بعض الأشخاص يحسبون وقت نضج الطعام بشكل خاطئ؛ فالإناء سيحتاج بين 10 لـ20 دقيقة من أجل الوصول إلى درجة الضغط المناسبة.​
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