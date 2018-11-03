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مرأة

تعرفي على التوابل الأصلية للفاهيتا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يتساءل الكثير من ربات المنزل عن الخلطة الأصلية لتوابل الفاهيتا فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الأستماع ألى خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد .

المقادير:
ربع ملعقة صغيرة كمون
ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم
ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة مكعب مرقة دجاج مفروم
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة بودرة بصل
2 ملعقة صغيرة شطة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بابريكا
لحمة مقطعة شرائح عريضة
بصل شرائح
فلفل رومي شرائح
مشروم شرائح
جبنة مبشورة

طريقة التحضير

* تخلط جميع البهارات
* وتستخدم لتتبيل شاورما اللحمة أو الدجاج
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