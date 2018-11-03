تعرفي على التوابل الأصلية للفاهيتا

يتساءل الكثير من ربات المنزل عن الخلطة الأصلية لتوابل الفاهيتا فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الأستماع ألى خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد .



المقادير:

ربع ملعقة صغيرة كمون

ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة مكعب مرقة دجاج مفروم

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة بودرة بصل

2 ملعقة صغيرة شطة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بابريكا

لحمة مقطعة شرائح عريضة

بصل شرائح

فلفل رومي شرائح

مشروم شرائح

جبنة مبشورة



طريقة التحضير



* تخلط جميع البهارات

* وتستخدم لتتبيل شاورما اللحمة أو الدجاج