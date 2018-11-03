تعرفي على التوابل الأصلية للفاهيتا

يتساءل الكثير من ربات المنزل عن الخلطة الأصلية لتوابل الفاهيتا فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الأستماع ألى خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد .
المقادير:
ربع ملعقة صغيرة كمون
ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم
ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة مكعب مرقة دجاج مفروم
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة بودرة بصل
2 ملعقة صغيرة شطة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بابريكا
لحمة مقطعة شرائح عريضة
بصل شرائح
فلفل رومي شرائح
مشروم شرائح
جبنة مبشورة
طريقة التحضير
* تخلط جميع البهارات
* وتستخدم لتتبيل شاورما اللحمة أو الدجاج
المقادير:
ربع ملعقة صغيرة كمون
ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم
ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة مكعب مرقة دجاج مفروم
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة بودرة بصل
2 ملعقة صغيرة شطة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بابريكا
لحمة مقطعة شرائح عريضة
بصل شرائح
فلفل رومي شرائح
مشروم شرائح
جبنة مبشورة
طريقة التحضير
* تخلط جميع البهارات
* وتستخدم لتتبيل شاورما اللحمة أو الدجاج