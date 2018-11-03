نجمات الغناء يعلِنَ الحرب على الرجل المتسيد.. شيرين ترفع لافتة تاج راسك.. جنات دي مش رجولة.. وسميرة سعيد تقود ثورة ضد الرجال

آمال ماهر تثير ضجة بـ سكة السلامة

جنات تُعلن الحرب ضد من يخون









رأى عدد من نجمات الطرب، أن الأغنية الرومانسية والاشتياق للحبيب تجعل عدد من السيدات ضعاف أمام الرجل، يسهل كسرهن أو خيانتهن، ويتأثرن في أول لحظة مع بداية الفراق، فحاد عدد من المطربات عن هذا النمط وتمردوا على الرجل المستغل لشعور المرأة المرهف، وهاجموه بأحدث الأغاني التي طرحوها.





ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز الأغاني التي تناقش موضوع التمرد على الرجل الخائن والمتحم والمتسيد على المرأة.





شيرين تاج راسك

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب أحدث من أعلنوا التمرد على الرجل المتحكم في المرأة، ووجهت له رسالة بأحدث أغانيها أن تلك المرأة التي يتسيد عليها مستغلًا حبها لها هي تاج على رأسه، وأشهرت عنوان "تاج رأسك" في عين هؤلاء الرجال، فقالت كلمات الأغنية:





أكون خاتم في صباعك

وتعمل فيا ما بدالك

تجيني وقت ما تجيني

تسيبني لما يحلالك

ولو راحتك مع دموعي

عيوني تبكي وتزيدك

وأسيب عمري وأيامي

رهن إشارة من إيدك

ولو راحتك مع دموعي

عيوني تبكي وتزيدك

وأسيب عمري وأيامي

رهن إشارة من إيدك

أأجل كل أحلامي

عشان توصل لأحلامك

تكون الآمر الناهي

لازم أمشي ورا كلامك





سميرة سعيد محصلش حاجة

أما الديفا سميرة سعيد فنظرت إلى التمسك بـ «الحبيب» باستهجان، ورأت أنه لن يحدث أي شئ للمرأة عندما تُعلن تمردها وتهجر الرجل، ورفعت الديفا لافتة «محصلش حاجة» لتكون عنوان في حالة احتدام الأمر وبداية الفراق، وقادت من خلالها ثورة للنساء ضد الرجال، فقالت في أغنيتها التي قدمتها في أواخر عام 2015:





وأديني سيبته وشوفت اهو محصلش حاجة

والوضع فعلا مختلفش في أي حاجة

باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة

لأ لأ مش زعلانة وكئيبة

مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة

ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة

مبردش عاللي يقولي كلمة جت بسيطة

بعدك مش متصنف مصيبة

بالعكس حتى انا حاسة مرتاحة وسعيدة

مطلعش انها حاجة وحشة اعيش وحيدة

هبدأ حياتي بصفحة فاضية ولسه بيضا

وبشنطة شخصيات جديدة









جنات دي مش رجولة

وفي ألبومها الأخير "بنفس الكلام" التي طرحته عام 2016، فاجأت النجمة جنات جمهورها بخروجها عن إطار الأغنية الرومانسية التي تتوسل الحب، وتبكي لفراق الحبيب، وأعلنت الحرب ضد من يخون هذا الحب، وقالت له "دي مش رجولة" في أغنيتها التي تحمل نفس الاسم، وتقول كلماتها.





قاعد وسطيهم وبتضحك فرحانلي بنفسك

علشان صدقتَكَ وبكدبك خَليتني احبك





مش أي حد يدق باب القلب نفتح

في ناس بتلعب لما نفتح قلوبنا تجرح

ودول خسارة اللوم عليهم مهما كان

صغيرين يمكن كمان فاكرينها لعبة

ميعرفوش أن القلوب كسرتها صعبة

شوف لما تيجي من اللي مديله الامان





ودي مش رجولة إنك تخون قلب حب

ياللي إنت خليت الحنان والحب ذنب

وأهو درس وإتعلمت منه كتير انا





آمال ماهر سكة السلامة

في عام 2015 قدمت الفنانة آمال ماهر أغنيتها الشهيرة "سكة السلامة" التي تسخر بها من فراق الحبيب، وتبرز تمردها عليه باستهانة به، فتقول كلمات الأغنية:





سكة السلامة شفت انا منك انت ياما

يالا بالسلامة اتفضل رد الباب وراك

احسب الغلاوة واوعي لا تتقلب عداوة

هعيشك دراما حبيبي بلاش اعملها معاك





هو انتا محدش قالك على قلبتي

ف العند تعالى يا معلم ودي حتتي

بتلكك آه بأتلكك ماشي يا سيدي انا ظالماك





ده محدش عاش تجربة الا وقوته

والذكي اللي بيستقتل على فرصته