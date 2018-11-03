احذر.. أعراض تؤكد إصابتك بالتهاب الشعب الهوائية

يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الإصابة بنزلة برد شديدة قد تستمر معه لمدة أسابيع ، دون أن يخطر فى باله أن هذا الدور شديد جدا وليس مجرد نزلة برد عادية وإنما هو التهاب فى الشعب الهوائية التي يمكن أن تسبب ضرر كبير على الجهاز التنفسى ككل والإصابة بأمراض خطيرة .



حذر الدكتور "مصعب محمد " طبيب الجهاز التنفسى من ظهور هذه الأعراض فهي تؤكد الإصابة بإلتهاب الشعب الهوائية التى تجعل الشخص عليه أن يتوجه فورا لطبيب صدر .



1- السعال المستمر لمحاولة تخلص الجسم من المخاط الزائد.



2- السعال الشديد يمكن أن يكون مؤلمًا.



3- صعوبة التنفس بسبب المخاط الزائد.



4- الحمى ذات الدرجة المنخفضة.



5- ضيق فى التنفس وصفير.