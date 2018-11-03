ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مصر تفوز على الامارات 6/30 في كره القدم الأمريكية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:54 ص
صدى البلد
ريهام بكير
استطاع فريق نجوم الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية الفوز على فريق نجوم الدوري الإماراتي لكرة القدم الأمريكية بنتيجة 30 /6 في مباراة حماسية شهدت مستوى مميز من كلا الفريقين.

شهدت المباراة حضور جماهيري كبير من عشاق كرة القدم الأمريكية في مصر، كما أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معاونه الدكتور أحمد جمعة لحضور المباراة.

أكد عمرو حبو رئيس الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية أن فوز نجوم الدوري المصري على نظيرهم الإماراتي بنتيجة كبيرة هو نتاج الدوري المصري القوي الذي أفرز العديد من اللاعبين والمدربين المصريين القادرين على منافسة ومقارعة اللاعبين المحترفين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا المشاركين في الدوري الإماراتي لكرة القدم الأمريكية.

كما أعرب عمرو حبو عن شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه ورعايته لرياضة كرة القدم الامريكية ومتابعته للمسابقات والاحداث التي ينفذها الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية.

ومن جانبه أشار الكندي داستن تشيرناوسكي مدير الدوري الاماراتي لكرة القدم الامريكية الى انه لم يكن يتوقع مستوى اللاعبين المصريين واستطاعتهم الفوز بتلك النتيجة رغم وجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين بالدوري الاماراتي كما أثنى المدير الفني على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للمباراة وإخراجها بهذا الشكل الحضاري.

فاز اللاعب محمد صادق نجم الفريق المصري لكرة القدم الأمريكية بجائزة أحسن لاعب في المباراة كما فاز اللاعب الأمريكي ديفيد بيرس بجائزة أفضل لاعب في الفريق الإماراتي.
loading...

ترشيحاتنا

صدمة قوية للترجي قبل مواجهة الأهلي بنهائي أبطال أفريقيا

الاهلى والترجى.. صدمة للتوانسة فى إياب نهائي دوري ابطال افريقيا

الأهلى والترجى .. البلايلي يقلص الفارق و يحيى آمال التوانسة

والد الشهيد الدرة: تلقيت تهديدات بالقتل للتنازل عن القضية

انتشال جثة غريق مجهول الهوية داخل ميناء بورسعيد

التموين: لم نحذف أحد من البطاقات إلا بعد وضع المعايير المنظمة.. فيديو

بالأسماء.. نقل 18 من مصابي حادث دير المنيا إلي مستشفي بـ 6 أكتوبر

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في مقتل شقيقتين سعوديتين بنيويورك

في عيد ميلاده.. 5 زوجات فى حياة مدحت صالح أبرزهن نورا وسمية الألفى

محمد صلاح يعزي عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي بالمنيا

مصور استشهاد محمد الدرة: لحظة كانت صعبة وهزت العالم.. فيديو

الاهلي عقب ثلاثية الترجي: 90 دقيقة ويعود المارد الأحمر للهيمنة الأفريقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

موجز الأخبار.. انطلاق منتدي شباب العالم غدا.. ومحمد رمضان وتوفيق عكاشة في مول مصر
والد الشهيد الدرة: تلقيت تهديدات بالقتل للتنازل عن القضية
الصحة تكشف الحصيلة النهائية لشهداء ومصابى حادث المنيا الإرهابي .. فيديو
والد الدرة: نثمن مجهودات الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. فيديو
والد الدرة: إسرائيل ادعت أن استشهاد ابني مفبركا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟