مصر تفوز على الامارات 6/30 في كره القدم الأمريكية

استطاع فريق نجوم الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية الفوز على فريق نجوم الدوري الإماراتي لكرة القدم الأمريكية بنتيجة 30 /6 في مباراة حماسية شهدت مستوى مميز من كلا الفريقين.



شهدت المباراة حضور جماهيري كبير من عشاق كرة القدم الأمريكية في مصر، كما أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معاونه الدكتور أحمد جمعة لحضور المباراة.



أكد عمرو حبو رئيس الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية أن فوز نجوم الدوري المصري على نظيرهم الإماراتي بنتيجة كبيرة هو نتاج الدوري المصري القوي الذي أفرز العديد من اللاعبين والمدربين المصريين القادرين على منافسة ومقارعة اللاعبين المحترفين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا المشاركين في الدوري الإماراتي لكرة القدم الأمريكية.



كما أعرب عمرو حبو عن شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه ورعايته لرياضة كرة القدم الامريكية ومتابعته للمسابقات والاحداث التي ينفذها الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية.



ومن جانبه أشار الكندي داستن تشيرناوسكي مدير الدوري الاماراتي لكرة القدم الامريكية الى انه لم يكن يتوقع مستوى اللاعبين المصريين واستطاعتهم الفوز بتلك النتيجة رغم وجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين بالدوري الاماراتي كما أثنى المدير الفني على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للمباراة وإخراجها بهذا الشكل الحضاري.



فاز اللاعب محمد صادق نجم الفريق المصري لكرة القدم الأمريكية بجائزة أحسن لاعب في المباراة كما فاز اللاعب الأمريكي ديفيد بيرس بجائزة أفضل لاعب في الفريق الإماراتي.