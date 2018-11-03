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استكمال عروض الأفلام المشاركة بالمهرجان القومى للسينما بأسوان.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 05:31 ص
إستكمال عروض الأفلام
إستكمال عروض الأفلام المشاركة بالمهرجان القومى للسينما
شاذلى عبد الفتاح
استكمل تقديم عروض الأفلام المشاركة فى المهرجان القومى للسينما، تحت عنوان " لحظات لا تنسى"، فى دورته الـ22 والذى تشارك فيه الهيئة العامة لقصور الثقافة وينظمه صندوق التنمية الثقافية، حيث من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى اليوم السبت بقصر ثقافة أسوان.

تضمنت عروض اليوم الثالث أفلام "بترا بوابة الزمن" إخراج عثمان أبو لبن ، و"أرض المغفرة" إخراج أميرة الفقى، "صدق رسول الله" و"أنا وجدو صلاح" و "أبو ذر الغفارى" إخراج مصطفى الفرماوى، و" تتر شك شك شو" إخراج أكرم صبرى، "الما" إخراج محمد هانى أحمد، "كفرتينيى" إخراج فاطمة عبد السلام، " ربيع مربع" إخراج حسين ممدوح، "يوم دراسى" إخراج راندا إبراهيم، "عمل أسود" إخراج ياسين سعد رزق، "أول يوم" إخراج سارة نبيل، "لحظة من الزمن" إخراج بلال سعيد، "دوشة وروشة" إخراج ألاء عبدالله حسانين، "SHARE" إخراج خلود بدر على، "لا أرى لا أسمع لا أتكلم" إخراج مصطفى محمد جاد، "الحوت الحزين" إخراج مصطفى مهدى فايز، "فرفور" إخراج رشا مجدى ، " أبيض فى أحمر" إخراج محمد محمد جابر ، "ولد وبنت" إخراج هناء كمال خليفة، " بقع" إخراج ساندرا سمير، "غفلة" إخراج محمد علاء سيد ، "توتا والصابونة" إخراج نسرين محمد ،" الأصليين" إخراج مروان حامد.

وتضمنت عروض اليوم الرابع أفلام "أخضر يابس" إخراج محمد حماد، "جومر" إخراج إبراهيم فرج على، "ندى" إخراج عادل أحمد يحيى، "٧ قرون قبل الميلاد" إخراج مصطفى نور ، "هروب إضطرارى" إخراج أحمد خالد موسى، وأعقب العروض ندوة للباحث والناقد السينمائى ياقوت الديب حيث تقدم العروض يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.
استكمال عروض الأفلام المشاركة بالمهرجان القومى للسينما بأسوان.. صور
استكمال عروض الأفلام المشاركة بالمهرجان القومى للسينما بأسوان.. صور
استكمال عروض الأفلام المشاركة بالمهرجان القومى للسينما بأسوان.. صور
استكمال عروض الأفلام المشاركة بالمهرجان القومى للسينما بأسوان.. صور
استكمال عروض الأفلام المشاركة بالمهرجان القومى للسينما بأسوان.. صور
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