بدون مبيدات.. القضاء على حشرات المطبخ بالأعشاب والأطعمة

ينتشر تواجد الحشرات مع دخول فصل الشتاء ،وتواجدها فى المنزل من أكثر الأشياء المزعجة للأسرة ككل وخاصة لأن الحشرات تبي،لذلك قدم موقع "homelane​"، طرق استخدام الأعشاب والأطعمة فى القضاء على حشرات المطبخ دون الحاجة لاستخدام المبيدات فالكثير من الأشخاص لديهم حساسية من رائحة المبيدات.



أوراق الريحان

الذباب وخاصة ذباب الفاكهة من الحشرات الضارة التي تنقل الأمراض بتجولها ووقوفها على الأطعمة، ويمكنك القضاء عليها وإبعادها من خلال وضع بعض أوراق الريحان الطازجة قرب نوافذ المطبخ، ما يجعل رائحته تطرد الحشرات، بالإضافة إلى جعل رائحة مطبخك رائعة طوال الوقت.



القهوة والخل

عند بداية رؤيتك للنمل يتجول في مطبخك، اخرجي القهوة وانشريها في جميع أنحاء النوافذ ونقاط الدخول حيث يمر النمل، مما يمنعها من الدخول إلى مطبخك.

وبطريقة أخرى رائعة لدرء النمل، استخدمي الخل بخلطه مع زيت أساسي ذو رائحة قوية مثل النعناع، وامسحي به أسطح المطبخ والحواف والجدران إن لزم الأمر.



الليمون

امزجي الماء والصابون والزيوت الأساسية لليمون أو البرتقال بوضع 5 قطرات في لتر من الماء، حيث يمكنك وضع هذا في زجاجة ورشة حول مطبخك لمنع العناكب.



ويمكنك أيضًا تحضير عصير الليمون المخفف ورشّه حول الشقوق في جدران المطبخ، وخاصة الأماكن التي يختبئ بها العناكب، أو جمع قشور الليمون والبرتقال ووضعها في زوايا الأرفف لمنع الآفات.



ورق اللورا

أوراق اللورا المجففة هي أفضل وسيلة لإبعاد الحشرات الخشبية التي قد تصل إلى خزائن مطبخك، حيث يمكنك الاحتفاظ ببعض أوراق الشجر في زواياها، أو وضع كمية منها في كيس وتعليقه داخل الأرفف الخشبية.



زيت الأوكالبتوس

يحتوي زيت الاوكالبتوس العطري على رائحة حلوة لاذعة، يمكنها طرد وإبعاد الحشرات والآفات، بحيث يمكنك استخدامه غير مخفف بمسح أسطح المطبخ أو مزجه بقليل من الماء، واستخدامه في زجاجة، ويرش بها حتى تنتشر، وعندما يجف الماء سيتبخر وينتشر زيت الأوكالبتوس في الهواء، لإبعاد الذباب والبق عن مطبخك.​