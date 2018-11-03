اليوم انطلاق قافلة علمية مجتمعية لمناقشة التنمية المستدامة ببحيرة ناصر

ينظم اليوم السبت المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتورة سوزان خليفة قافلة علمية مجتمعية بعنوان "مناقشة التنمية المستدامة ببحيرة ناصر" وذلك بفرع المعهد للمياه الداخلة والمزارع السمكية بأسوان.



وكانت قد أشارت الدكتورة سوزان خليفة إلى أنه من منطلق الدور القومى المنوط به المعهد فى حل المشاكل القومية التى تواجه الموارد المائية المصرية يقوم المعهد بتنظيم هذه القافلة ، فضلًا عن مناقشة التنمية المستدامة ببحيرة ناصر وعرض المشاكل والحلول وتبادل الآراء والمناقشات مع الجهات المعنية بالبحيرة والصيادين، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال.



وسوف تتناول القافلة عددًا من المحاضرات حول الرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة ببحيرة ناصر ، والحلول المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة، كما تستهدف القافلة عددًا من الفئات هى محافظة أسوان، وهيئة تنمية بحيرة ناصر، وهيئة السد العالى، وهيئة الثروة السمكية، وممثلى المجلس المحلى، والباحثين المعنيين بالثروة السمكية، ورؤساء جمعيات الصيادين، والمركز الدولى للأسماك.