ضبط 372 هاربًا من أحكام متنوعة بأسوان

نفذت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 372 أحكام، شملت " 77 حبس جزئي، و 17 مستأنفا، و 226 غرامات، و 50 مخالفات، وحكم سرقة تيار كهربائي".



تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.