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أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
فساتين ناعمه بتوقيع
فساتين ناعمه بتوقيع اميمة عزوز
آية التيجي - عدسة / صلاح مهدي
قدمت مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز، مجموعة من الفساتين الراقية، والتي تتمتع بتصميمات عصرية وأنيقة للغاية، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان انترناشونال فاشون أورد للنسخة الرابعة.

واستخدمت اميمة خلال عرضها مجموعة من التطاريز المميزة، والناعمة، وقد تنوعت ألوان الفساتين بين الذهبي الناعم، والازرق، والبيج، والموف، و المتداخل مع الذهبي.

وجاءت التصميمات بين المكشوف الذي يمكن ان ترتديه الغير محجبات، والمحتشم الذي يمكن أن يتناسب مع المحجبات بشكل كبير، وهو ما ميز مجموعتها، وذلك لأنها ترضي جميع الأذواق.

واختارت اميمة أن تعرض الفستان الرئيسي على احد الفنانات المصريات والتي تألقت بإطلالتها بشكل كبير، حيث اختارت لها فستان باللون الابيض، مع تداخل تطريزات على كافة الفستان باللون السيلفر الناعم.

وقام بالحضور نخبة من سيدات المجتمع ونجمات السينما والدراما من بينهم وفاء عامر، حنان مطاوع، ريم البارودي، منه فضالي، لقاء سويدان، نيرمين الفقي، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، مصممي الأزياء العالمي هاني البحيري، ومصمم الأزياء المميز محمد نور، وآخرين من الفنانين.

واليكم الصور التي التقطتها كاميرا موقع "صدى البلد الإخبارية.
أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور
أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور
أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور
أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور
أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور
أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور
أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور
أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور
أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور
أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور
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