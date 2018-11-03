الخارجية الفلسطينية تدين الإرهاب الجبان الذي ضرب حافلة المنيا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي ضرب حافلة مواطنين مصريين أبرياء وهي تقلهم لتأدية صلواتهم في كنيسة الأنبا صموئيل بالمنيا، والذي أدى إلى استشهاد سبعة وجرح عدد آخر.



وتقدمت الوزارة بأعمق مشاعر المواساة والحزن الى مصر رئيسا وحكومة وشعبا والى نظيرتها وزارة الخارجية المصرية، والى ذوي الضحايا سائلة العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.



وتؤكد الوزارة مجددا على ثقتها بقدرة جمهورية مصر العربية الشقيقة على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه، وتتمنى لها كل الاستقرار والتقدم والازدهار.