ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الخارجية الفلسطينية تدين الإرهاب الجبان الذي ضرب حافلة المنيا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:38 ص
الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية تدين الإرهاب الجبان
محمد مجدي
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي ضرب حافلة مواطنين مصريين أبرياء وهي تقلهم لتأدية صلواتهم في كنيسة الأنبا صموئيل بالمنيا، والذي أدى إلى استشهاد سبعة وجرح عدد آخر.

وتقدمت الوزارة بأعمق مشاعر المواساة والحزن الى مصر رئيسا وحكومة وشعبا والى نظيرتها وزارة الخارجية المصرية، والى ذوي الضحايا سائلة العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وتؤكد الوزارة مجددا على ثقتها بقدرة جمهورية مصر العربية الشقيقة على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه، وتتمنى لها كل الاستقرار والتقدم والازدهار.
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يقترب من اللقب الأفريقي بالفوز على الترجي بثلاثية.. فيديو

رئيس برزنتيشن: 1000جنيه دعم لكل مشجع أهلاوي يحضر نهائي رادس

مجمع الفقه الإسلامي يحدد سن زواج الصغيرة بـ15 عام

مصور استشهاد محمد الدرة: لحظة كانت صعبة وهزت العالم.. فيديو

زكريا ناصف مشيدًا بوليد سليمان: نموذج مشرف للرياضيين.. فيديو

الأهلي والترجي.. مدرب التوانسة يهاجم حكم المباراة

التموين: لم نحذف أحد من البطاقات إلا بعد وضع المعايير المنظمة.. فيديو

شيخ الأزهر يعزي البابا تواضروس في ضحايا هجوم المنيا الإرهابي

وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

الأهلي والترجي.. الجماهير التونسية تفجر أزمة في استاد برج العرب..صور

جمال الشريف يفجر مفاجأة عن ركلة جزاء الأهلي أمام الترجي

في ذكرى وفاتها.. مريم فخر الدين خرجت من مصر إلى لبنان بـ 13 جنيها ولم تملك طعام نجلها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

هجوم ناري من مدرب الترجي على حكم مباراة الاهلي..فيديو
رضا البلتاجي: الأهلي استفاد من التحكيم أمام الترجي.. فيديو
موجز الأخبار.. انطلاق منتدي شباب العالم غدا.. ومحمد رمضان وتوفيق عكاشة في مول مصر
والد الشهيد الدرة: تلقيت تهديدات بالقتل للتنازل عن القضية
الصحة تكشف الحصيلة النهائية لشهداء ومصابى حادث المنيا الإرهابي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟