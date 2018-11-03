ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سفير فلسطين: قمة السيسي وأبو مازن صباح اليوم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:06 ص
سفير فلسطين: قمة
سفير فلسطين: قمة السيسي وأبو مازن صباح اليوم
محمد مجدي
قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، إن مشاركة الرئيس محمود عباس رئيس فلسطين، للمرة الثانية في أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، الذي تنطلق أعماله اليوم السبت في منتجع شرم الشيخ، تكتسب أهمية كبيرة، خاصة أن المنتدى يهتم بقضايا الشباب على المستويين العربي والدولي.

وأضاف السفير اللوح، في تصريح صحفي لتلفزيون فلسطين ووكالة "وفا"، مساء الجمعة، أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل ظرف سياسي غاية في الحساسية بالنسبة لفلسطين ولمصر أيضا، مشيرا إلى أن حضور ابو مازن يعزز التجربة والتوجه المصري لتعميق تنمية المنطقة وتعزيز الاستقرار والأمن في ربوع الجمهورية، حيث أن الرئيس يبدي اهتماما كبيرا بتنمية قدرات ومواهب الشباب في فلسطين.

وفيما يتعلق بلقاء القمة بين الزعيمين، قال السفير اللوح إن اللقاء سيعقد صباح اليوم، قبيل انطلاق أعمال المنتدى.

وأوضح أن المنتدى يتضمن 50 حلقة نقاشية حول قضايا واهتمامات الشباب على المستوى المصري والعربي والعالمي، مضيفا أن الشباب الفلسطيني الذي سيشارك في تلك الحلقات وصل بالفعل إلى شرم الشيخ قادما من الضفة الغربية، وقطاع غزة، ولبنان، وتركيا، والمغرب، وبلجيكا، والسعودية، بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك لتنمية القدرات وتبادل الخبرات مع الشباب المشارك، وليعلم الجميع أننا تحت الاحتلال ولكن لدينا إمكانيات اكتسبت عبر سنوات طويلة من الكفاح والعمل والنضال، لتحقيق التنمية المستدامة في الواقع الفلسطيني .
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يقترب من اللقب الأفريقي بالفوز على الترجي بثلاثية.. فيديو

مجمع الفقه الإسلامي يحدد سن زواج الصغيرة بـ15 عام

نوال الزغبي تكشف عن صناع ألبومها.. وتتعاون مع ابن حميد الشاعري

خالد بيومي: مبروك للأهلي وجماهيره العظيمة

سفير فلسطين: قمة السيسي وأبو مازن صباح اليوم

زكريا ناصف مشيدًا بوليد سليمان: نموذج مشرف للرياضيين.. فيديو

الأهلى والترجى .. البلايلي يقلص الفارق و يحيى آمال التوانسة

زكريا ناصف: توقعت تألق السولية..وطالبت بانضمامه للمنتخب

محمد صلاح يعزي عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي بالمنيا

تعرفي على التوابل الأصلية للفاهيتا

والد الشهيد الدرة: تلقيت تهديدات بالقتل للتنازل عن القضية

السيسي يفتتح مسرح شباب العالم ضمن فعاليات منتدى شباب 2018..عروض دولية تجسد رسالة سلام وتكامل بين الشعوب..تعد تجربة فريدة ليعرض الشباب مواهبهم وثقافاتهم بشكل إبداعي..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

هجوم ناري من مدرب الترجي على حكم مباراة الاهلي..فيديو
رضا البلتاجي: الأهلي استفاد من التحكيم أمام الترجي.. فيديو
موجز الأخبار.. انطلاق منتدي شباب العالم غدا.. ومحمد رمضان وتوفيق عكاشة في مول مصر
والد الشهيد الدرة: تلقيت تهديدات بالقتل للتنازل عن القضية
الصحة تكشف الحصيلة النهائية لشهداء ومصابى حادث المنيا الإرهابي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟