سفير فلسطين: قمة السيسي وأبو مازن صباح اليوم

قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، إن مشاركة الرئيس محمود عباس رئيس فلسطين، للمرة الثانية في أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، الذي تنطلق أعماله اليوم السبت في منتجع شرم الشيخ، تكتسب أهمية كبيرة، خاصة أن المنتدى يهتم بقضايا الشباب على المستويين العربي والدولي.



وأضاف السفير اللوح، في تصريح صحفي لتلفزيون فلسطين ووكالة "وفا"، مساء الجمعة، أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل ظرف سياسي غاية في الحساسية بالنسبة لفلسطين ولمصر أيضا، مشيرا إلى أن حضور ابو مازن يعزز التجربة والتوجه المصري لتعميق تنمية المنطقة وتعزيز الاستقرار والأمن في ربوع الجمهورية، حيث أن الرئيس يبدي اهتماما كبيرا بتنمية قدرات ومواهب الشباب في فلسطين.



وفيما يتعلق بلقاء القمة بين الزعيمين، قال السفير اللوح إن اللقاء سيعقد صباح اليوم، قبيل انطلاق أعمال المنتدى.



وأوضح أن المنتدى يتضمن 50 حلقة نقاشية حول قضايا واهتمامات الشباب على المستوى المصري والعربي والعالمي، مضيفا أن الشباب الفلسطيني الذي سيشارك في تلك الحلقات وصل بالفعل إلى شرم الشيخ قادما من الضفة الغربية، وقطاع غزة، ولبنان، وتركيا، والمغرب، وبلجيكا، والسعودية، بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك لتنمية القدرات وتبادل الخبرات مع الشباب المشارك، وليعلم الجميع أننا تحت الاحتلال ولكن لدينا إمكانيات اكتسبت عبر سنوات طويلة من الكفاح والعمل والنضال، لتحقيق التنمية المستدامة في الواقع الفلسطيني .