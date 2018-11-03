نقابة المعلمين بجنوب سيناء تكرم أوائل الشهادات العامة

أقامت النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب سيناء، مساء أمس الجمعة، حفل تكريم أبناء المعلمين من أوائل الشهادات العامة (الشهادة الاعدادية -الثانوية العامة ) على مستوى الإدارة والمحافظة سواء ذ التعليم العام أو التعليم الأزهري للعام الدراسي 2017 / 2018، بجانب تكريم عدد من أسر الشهداء، أقيم الحفل بقاعة نادي المعلمين بالعاصمة طور سيناء.



وذلك بحضور عصام الدين رجب نقيب المعلمين ومحمد تقي أمين سر النقابة وأعضاء النقابة الفرعية واللجان النقابية والشيخ جمال حبيب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية وعطية موسى عضو مجلس النواب، ومديري الإدارات التعليمية، والشيخ خليل الحويطي رئيس مجلس الأمناء، وعدد من قيادات التربية والتعليم والزهر الشريف ولفيف من أولياء الأمور من المعلمين المكرم ابنائهم.



الجدير بالذكر أن هذا التكريم جاء بناء على توصية من مجلس نقابة المعلمين بجلسته فى شهر ابريل ٢٠١٨ وتم تأكيد التوصية واتخاذ إجراءات التنفيذ فى جلسة ٣ أكتوبر ٢٠١٨ والاختيار طبقا للمعايير التالية وهي ابناء المعلمين من العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية على مستوى الإدارة وأبناء المعلمين من العشرة الاوائل ثانوية عامة وتعليم فني وازهرى من ابناء المعلمين على مستوى المحافظة وأبناء المعلمين بجنوب سيناء وابنائهم فى محافظات اخرى بنفس الشروط مع إثبات ذلك بخطاب رسمى من محافظته كما تم تكريم مديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية والتي ينتمي إليها الطلاب المتفوقين.