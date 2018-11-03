ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

نقابة المعلمين بجنوب سيناء تكرم أوائل الشهادات العامة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:12 ص
نقابة المعلمين بجنوب
نقابة المعلمين بجنوب سيناء تكرم أوائل الشهادات العامة
ايمن محمد
أقامت النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب سيناء، مساء أمس الجمعة، حفل تكريم أبناء المعلمين من أوائل الشهادات العامة (الشهادة الاعدادية -الثانوية العامة ) على مستوى الإدارة والمحافظة سواء ذ التعليم العام أو التعليم الأزهري للعام الدراسي 2017 / 2018، بجانب تكريم عدد من أسر الشهداء، أقيم الحفل بقاعة نادي المعلمين بالعاصمة طور سيناء.

وذلك بحضور عصام الدين رجب نقيب المعلمين ومحمد تقي أمين سر النقابة وأعضاء النقابة الفرعية واللجان النقابية والشيخ جمال حبيب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية وعطية موسى عضو مجلس النواب، ومديري الإدارات التعليمية، والشيخ خليل الحويطي رئيس مجلس الأمناء، وعدد من قيادات التربية والتعليم والزهر الشريف ولفيف من أولياء الأمور من المعلمين المكرم ابنائهم.

الجدير بالذكر أن هذا التكريم جاء بناء على توصية من مجلس نقابة المعلمين بجلسته فى شهر ابريل ٢٠١٨ وتم تأكيد التوصية واتخاذ إجراءات التنفيذ فى جلسة ٣ أكتوبر ٢٠١٨ والاختيار طبقا للمعايير التالية وهي ابناء المعلمين من العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية على مستوى الإدارة وأبناء المعلمين من العشرة الاوائل ثانوية عامة وتعليم فني وازهرى من ابناء المعلمين على مستوى المحافظة وأبناء المعلمين بجنوب سيناء وابنائهم فى محافظات اخرى بنفس الشروط مع إثبات ذلك بخطاب رسمى من محافظته كما تم تكريم مديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية والتي ينتمي إليها الطلاب المتفوقين.
نقابة المعلمين بجنوب سيناء تكرم أوائل الشهادات العامة
نقابة المعلمين بجنوب سيناء تكرم أوائل الشهادات العامة
نقابة المعلمين بجنوب سيناء تكرم أوائل الشهادات العامة
نقابة المعلمين بجنوب سيناء تكرم أوائل الشهادات العامة
loading...

ترشيحاتنا

مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن مخطط الاغتيال الإيراني داخل الدنمارك

الأهلى والترجى .. البلايلي يقلص الفارق و يحيى آمال التوانسة

فيفا يهنئ الأهلي بالفوز على الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

بالأسماء.. نقل 18 من مصابي حادث دير المنيا إلي مستشفي بـ 6 أكتوبر

تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على تصرف أزارو

احتفالات صاخبة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ..صور

مساعد وزير الدفاع الروسي يهدي ضابطا مصريا قبعته العسكرية لهذا السبب

شريف إكرامي: شوط الحسم في رادس 9 نوڤمبر موعدنا

السولية يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام الترجي

اليوم.. نظر الطعن على بطلان قرارات التحفظ على أموال ابنة علاء صادق

الأهلي والترجي.. مدرب التوانسة يهاجم حكم المباراة

سفير فلسطين: قمة السيسي وأبو مازن صباح اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

هجوم ناري من مدرب الترجي على حكم مباراة الاهلي..فيديو
رضا البلتاجي: الأهلي استفاد من التحكيم أمام الترجي.. فيديو
موجز الأخبار.. انطلاق منتدي شباب العالم غدا.. ومحمد رمضان وتوفيق عكاشة في مول مصر
والد الشهيد الدرة: تلقيت تهديدات بالقتل للتنازل عن القضية
الصحة تكشف الحصيلة النهائية لشهداء ومصابى حادث المنيا الإرهابي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟