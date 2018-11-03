محافظ مطروح ينعي الأقباط في الحادث الإرهابي بالمنيا

نعى اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح خلال بيان الشهداء من الأخوة الأقباط في الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع بمحافظة المنيا ،مقدما التعازي لأسرهم وذويهم .



وأكد على أن تلك الأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة الوطن ولن تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة في مواجهة الإرهاب.



وأشار إلى ضرورة مواصلة الجهود الوطنية من أجل القضاء على الإرهاب واستمرار خطوات التنمية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.