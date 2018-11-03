وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

تفقدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، المصابين بمستشفي الشيخ زايد التخصصي، جراء الحادث الإرهابي بالمنيا، رافقها فى الزيارة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.



واطمئنت وزيرة الصحة على كافة المصابين بالمستشفى ، مشيرة إلى أنه تم إخلاء كافة المصابين من مستشفى الشيخ فضل، ومغاغة إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي تحت إشراف طبي من أساتذة الجامعات من مختلف التخصصات، منوهة إنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 52 سيارة إسعاف مجهزة، شاركت في الإخلاء الطبي الآمن للمصابين.



ووجهت وزيرة الصحة، بتشكيل فريق من الأطباء النفسيين على رأسهم الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الصحة النفسية لتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم النفسي بعد خروجهم من المستشفى بمحافظة إقامتهم.



وذكرت وزيرة الصحة أن الحادث الغاشم نتج عنه 7 وفيات، وعدد من المصابين منهم 7 حالات حرجة من ضمنهم ثلاثة حالات دقيقة ولكنها مستقرة، حيث جارى إجراء الجراحات اللازمة لهم، بفريق طبي على أعلى مستوى، وعدد من الحالات تعرضوا لصدمة نفسية وعصبية ويخضعون للعلاج حيث من المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.



وتقدمت وزيرة الصحة بخالص العزاء لأسر المتوفيين، قائلة" أن هذا العمل خسيس وجبان ولن ينال من زعزعة واستقرار وحدة الوطن".